Eubank-Benn es pospuesto tras situación de dopaje de Benn El choque de DAZN del sábado entre Chris Eubank Jr y Conor Benn ahora se suspendió después de que los abogados no lograron obtener una orden judicial para permitir la pelea a pesar de la prohibición de la Junta de Control de Boxeo Británico. El BBBofC desconectó después de que Benn dio positivo por una pequeña cantidad de una droga prohibida para la fertilidad de las mujeres. Declaración de Matchroom/Wasserman: Después de discusiones con varias partes, hemos tomado la decisión de posponer formalmente la pelea entre Chris Eubank Jr. y Conor Benn. Es innegable que la decisión de la Junta de Control del Boxeo Británico de retirar su sanción fue procesalmente defectuosa y sin el debido proceso. Ese sigue siendo un problema legal entre los promotores y la Junta que tenemos la intención de seguir. Sin embargo, si bien existen rutas legales para facilitar que la pelea se lleve a cabo según lo planeado, no creemos que sea del interés de los peleadores que se busquen en una etapa tan tardía, o en los intereses más amplios del deporte. Como promotores, nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones y deberes, y ahora será necesario llevar a cabo una investigación completa. No haremos más comentarios en este momento y seguiremos con las noticias sobre los reembolsos de los titulares de boletos. Conferencia de prensa final Fundora-Ocampo por título WBC AMB ordena eliminatoria Ward-Kholmatov Like this: Like Loading...

