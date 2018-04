Alvarez-Travera clash April 28 in St Pete

Status Events presents a ten bout pro boxing show on April 28 at the St. Petersburg Marriott Clearwater in St Petersburg, Florida. The main event features unbeaten WBC Latin welterweight titleholder Armando Alvarez (17-0, 11 KOs) against Jesus Travera (9-5, 4 KOs) ina ten rounder. In six round bouts, Tampa Firefighter/female super lightweight Christina Swanson Campfort (4-2-1, 3 KOs) faces Karina Mendosa, unbeaten bantamweight Santiago Arroyo Jr. (6-0-1, 3 KOs) meets Leo Martinez Jr, and middleweight Raynard Hill (9-13, 5 KOs) takes on TBA.