Alvarado vence a Kriel y retiene título de la FIB de las 108 libras Por Jeff Zimmerman en el ringside El campeón de peso minimosca de la FIB Felix Alvarado (36-2, 31 KOs) de Managua, Nicaragua retuvo su título con una actuación espectacular contra el duro y ex campeón de peso mínimo de la FIB, DeeJay Kriel (16-2-1, 8 KOs) de Gauteng, Sudáfrica con un detencion por nocaut técnico en el décimo round. Alvarado, el hermano gemelo de Rene que también peleo en la cartelera de Golden Boy, derribó a Kriel en los rounds, dos y cuatro antes de conectar con múltiples diestras poderosas en el decimo a Kriel contra las cuerdas en su propia esquina, lo que obligó al árbitro Mark Calo a detener la pelea. El fuerte Alvarado invadió a Kriel en la campana de apertura y conectó tiros importantes en la cabeza y el cuerpo mientras Kriel hacía todo lo posible para mantener a Alvarado alejado de él. Kriel pasó las primeras rondas contra las cuerdas y parecía que Alvarado iba a terminar la pelea temprano, pero entre la quinta y la octava ronda, Kriel estaba mezclando las cosas por dentro y por fuera mientras Alvarado parecía cansarse. Kriel tenía experiencia de campeonato en su esquina, con los ex campeones Derrick Harmon y Bones Adams, que pareció dar sus frutos a medida que avanzaba la pelea. Pero en el noveno asalto, Alvarado aumentó la presión y una vez más presionó a Kriel y puntuó el asalto con una gran derecha que obviamente lastimó a Kriel. Y finalmente, en el décimo de los doce programados, Alvardo siguió encontrando el éxito con su poderosa mano derecha, antes de que se detuviera la pelea. El tiempo era 1:39. “Sabía que esta sería una pelea difícil”, dijo Félix Alvarado. “Era un retador obligatorio y un ex campeón mundial, así que sabía que sería difícil. Me cansé un poco, pero eso fue por su experiencia. También lo dejé caer con un gancho, y ni siquiera esperaba que aterrizara un golpe como ese. Pero en lugar de seguir buscando ese golpe, seguí empujándolo contra las cuerdas para agotarlo. Estoy muy feliz de obtener esta victoria porque es un sueño hecho realidad para los hermanos Alvarado pelear juntos en una cartelera tan grande. Quiero a cualquiera de los otros campeones del mundo para poder demostrar quién es el mejor en la división ”. Gutiérrez vence a Alvarado y gana título de las 130 libras de la AMB Resultados del Undercard desde Dallas

