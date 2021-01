Resultados del Undercard desde Dallas Por Jeff Zimmerman en el ringside Uno de los mejores talentos jóvenes de Golden Boy, el peso mediano Raúl Curiel (9-0, 7 KOs) mostró su arsenal completo deteniendo al veterano zurdo Ramses Agaton (22-13-3, 12 KOs) en el segundo round. Curiel derribó a Agaton en el primer round con un poderoso gancho de izquierda al cuerpo después de una avalancha de golpes y aunque Agaton se puso de pie, Curiel olió sangre en el agua. En el segundo round, Curiel continuó aterrizando en la cabeza y el cuerpo, antes de que la réferi Rosario Solís lo cancelara después de que la toalla llegara al ring desde la esquina de Agatón y Curiel saliera con la victoria por nocaut técnico. El tiempo fue 1:16 del segundo round de los ocho programados. Curiel disfrutó de una gran carrera amateur al ganar la Serie Mundial de Boxeo en 2015. Curiel representó a México en los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro y es dirigido por Frank Espinoza. En una emocionante pelea de apertura en DAZN en el American Airlines Center en Dallas para el enfrentamiento de Texas entre Ryan “KingRy” García y Luke Campbell, el peso ligero Sean “Sugar Rush” García (6-0, 2 KOs) y hermano menor de KingRy, se enfrentó a Rene. Márquez (5-6, 2 KOs) de Scottsbluff, Nebraska. El zurdo García, entrenado por Eddy Reynoso y su padre Henry, salió rápido de la campana inicial conectando ganchos de derecha y un recto de izquierda. En el segundo round, ambos muchachos intercambiaron grandes golpes en el centro del ring. El más bajo Márquez se abrió camino en varias ocasiones y tuvo cierto éxito en el cuerpo contra el resbaladizo García, que en su mayoría se quedó afuera y usó su velocidad. Ambos muchachos lo intentaron todo como el rango de campana final en el cuarto round. Al final, la actividad de García lo llevó a la victoria al mantenerse invicto con una decisión mayoritaria 38-38, 39-37, 39-37. Alvarado vence a Kriel y retiene título de la FIB de las 108 libras GGG vs.Munguia en proceso para 2021

