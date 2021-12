Akhmedov encabeza Hollywood Fight Nights 360 Promotions de Tom Loeffler ha anunciado que el evento Hollywood Fight Nights de este viernes se transmitirá en vivo desde Quiet Cannon – Montebello Country Club. Trabajando con BXNGTV.com, la transmisión en vivo comenzará a las 7:00 pm PST a un costo de $ 19.99. Recién anunciado hoy, el clasificado mundial Ali Akhmedov (17-1, 13 KOs) regresará a la batalla contra Paul Valenzuela Jr, (26-10, 17 KOs) en una batalla de 10 asaltos de peso súper mediano. Akhmedov es promovido por GGG Promotions y regresará después de un nocaut en el tercer asalto sobre David Zegarra el 16 de septiembre. Japonés campeón de la FIB, Kenichi Ogawa firma con Matchroom Boxing Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Boxeo como motor de vida

