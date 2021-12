Round 12 con Mauricio Sulaimán: El Boxeo como motor de vida Round 12: El Boxeo como motor de vida

Por Mauricio Sulaimán / Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC La comunidad del boxeo nacional y mundial se unió en oración para despedir a José Fernando, hijo de nuestro querido campeón Erik Terrible Morales, tras su sensible fallecimiento este pasado miércoles. Un joven de familia, entusiasta y sencillo ya está descansando en paz. Dios brinde a Erik y a toda su familia, una pronta resignación y que la memoria de José Fernando sea eterna…

Tuvimos el cierre del ciclo 2021 del programa Knockout: no tires la toalla, y visitamos el penal de Tenango del Valle, con la presencia del Mtro. Rodrigo S. Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad del Estado de México. Este programa es una creación del Consejo Mundial de Boxeo y Red Viral, encabezada por la doctora Eunice Rendón, y ha sido un éxito absoluto desde su inicio hace siete años atrás. El cual consiste en implementar un programa de entrenamiento de boxeo con apoyo psicológico, para así lograr medir los resultados. Campeones y excampeones colaboran asistiendo a dar pláticas motivacionales, clínicas y, de esa forma, se da inspiración y esperanza para aquellos que se encuentran privados de la libertad.

Durante este evento se presentó la segunda edición del libro que lleva el nombre del programa, cuya autora es la doctora Rendón y un servidor. Esta publicación detalla los resultados del programa que se llevó a cabo en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca y el de Tenango del Valle. Los resultados son contundentes. Todos quienes participan en él, experimentan un cambio total en su comportamiento y en sus relaciones con sus familiares que están afuera esperándolos y con sus compañeros dentro de los penales. El boxeo brinda disciplina, orden y dedicación. Genera autoestima, brinda seguridad y motiva a mejorar en todos los aspectos.

Tuve la oportunidad de platicar con algunos de los PPL (Persona privada de la libertad ), y fue motivante entender cómo este proceso realmente cambia sus vidas. Estuvieron presentes los familiares de la mayoría, y la convivencia fue emotiva en todo momento. Estoy muy agradecido con todos quienes han dedicado con pasión muchas horas en el proceso.

El equipo de Eunice es maravilloso, el staff de nuestro organismo liderado por Michel Salomón y los muchos campeones que nos han acompañado a través de estos siete años. Isaac El Tortas Bustos, Pipino Cuevas, Carlos Zárate, Lupe Pintor, Chiquita González y muchos más, quienes han sido parte integral en cada uno de los diferentes capítulos de esta maravillosa experiencia. Gran combate Devin Haney tuvo una maravillosa pelea y derrotó este sábado, por decisión unánime, a quien era campeón interino del WBC, JoJo Diaz en el MGM, de Las Vegas. Fue una pelea entretenida, y en el doceavo, ya es candidato a ser nombrado Round del Año.

Haney está listo para enfrentar a George Kambosos Jr., quien el pasado fin de semana, sorprendió al mundo al derrotar al amplio favorito Teófimo López. Se maneja la posibilidad de que esta gran pelea se realice en Australia, casa de Kambosos, lo que sería un gran evento de característica mundial, donde todos los cinturones de la división ligera van a estar en juego. Concluyendo el Año Este próximo fin de semana se cerrará la actividad de peleas de título mundial de nuestro organismo, cuando Nonito Donaire, monarca WBC de peso gallo, enfrente a Reymart Garballo, campeón interino del organismo, para así dejar al titular indiscutido.

Es una pelea entre dos filipinos, donde existe una rivalidad natural. Donaire capturó el campeonato a los 38 años y enfrentará al joven coterráneo en búsqueda de la supremacía de la división.

Viajaré a Nueva York para estar presente en la cena anual del Boxing Writers Association of America (BWAA), donde se hará entrega de los reconocimientos que esta agrupación da año con año, y será maravilloso estar ahí para acompañar a Eddy Reynoso a recibir un premio más.

¡Qué gran momento atraviesa este joven mexicano! Y que dedica su vida con pasión y entrega a formar campeones en el gimnasio y en la vida. ¡Felicidades, Eddy! ¿Sabías Que…?

Don José Sulaimán habría cumplido 46 años de su nombramiento como presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

Esto sucedió el 5 de diciembre de 1975, durante la convención anual número 13 del organismo, que se llevó a cabo en Túnez, y que fue organizada por Taieb Houichi, padre de uno de los nuestros actuales vicepresidentes, Houcine Houichi. Anécdota de hoy Fernando Beltrán llegó al boxeo y entró por la puerta grande, gracias a su primer campeón Erik Terrible Morales.

Mi papá adoraba a Erik por su calidad boxística y su corazón valiente, por su lealtad al verde y oro.

Cuando Don José hablaba del Terrible se le llenaba la boca de orgullo. “Erik era el retador oficial y estaba ansioso por disputar el título, y no me quitaba de encima a Beltrán; lo llamé y le pedí que confiara en mí, era importante para el boxeo permitir a Daniel Zaragoza pelear con Joichiro Tatsuyoshi, en Japón. Y Terrible dijo: “lo que usted decida y ordene, aquí estoy listo. Y mi papá señaló: “Además, Erik, le van a dar muy buen dinero de step aside”. Entonces Morales le respondió: “¡ah, pues así me espero y hasta con gusto!”. Agradezco sus comentarios en [email protected] Akhmedov encabeza Hollywood Fight Nights Lomachenko: no voy a decir si soy el numero uno

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.