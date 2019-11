The opponent of Oscar Valdez missed weight by 11 pounds!!! Valdez posed for photos by himself so Andres Gutierrez is definitely not fighting. Valdez may face a late sub if Top Rank can find someone suitable. Stay tuned…

Oscar Valdez 129.8 vs. Andres Gutierrez 141

Carl Frampton 128 vs. Tyler McCreary 127.5

Carlos Adames 153.5 vs. Patrick Teixeira 153.25

(WBO interim jr middleweight title)

Arnold Barboza Jr 140 vs. William Silva 139.5

Adam Lopez 126 vs. Luis Coria 125.4

Guido Vianello 237 vs. Colby Madison 239

Andy Hiraoka 140 vs. Rogelio Casarez 139.5

Jared Anderson 237 vs. Stephen Kirnon 214

Xander Zayas 146.6 vs. Virgel Windfield 148

Brian Mendoza 146.2 vs. Larry Gomez 146

Venue: Cosmopolitan of Las Vegas

Promoter: Top Rank

TV: ESPN+