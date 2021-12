Adames derrota a Derevyanchenko en eliminatoria del WBC Por Rocky Morales en el ringside En una eliminatoria de peso mediano del CMB muy disputada y llena de acción, Carlos Adames (21-1, 16KO) ganó una decisión mayoritaria sobre Sergiy Derevyanchenko (13-4, 10KO) el domingo por la noche en la cartelera de Davis-Cruz en el Staples Center de Los Ángeles. . Los jueces anotaron la pelea 95-95 incluso, 97-93 Adames y 96-94 Adames. Derevyanchenko durante la entrevista posterior a la pelea no cuestionó la decisión. Adames ingresó como el contendiente # 9 del CMB en las 154 libras, mientras que Derevyanchenko ingresó como el contendiente # 2 del CMB en las 160 libras. A pesar de la decisión mayoritaria, fue Adames quien controló la acción y quien hizo que Derevyanchenko, de 37 años, pareciera viejo de repente. Adames fue simplemente demasiado rápido y estaba aterrizando los golpes más impresionantes con Derevyanchenko a menudo en una persecución desesperada. Derevyanchenko tuvo sus momentos, pero Adames siempre se recuperó bien para recuperar el control de la pelea con su largo alcance, velocidad superior y juego de pies veloz. Fundora supera a García en eliminatoria del WBC en las 154 lbs Ramírez vence a Marriaga en eliminatoria del WBC de las 130 lbs

