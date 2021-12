Ramírez vence a Marriaga en eliminatoria del WBC de las 130 lbs Por Miguel Maravilla en el ringside Abriendo la cartelera de pago por evento de Showtime, el peso súper pluma Eduardo Ramírez (26-2-3, 12 KOs) de Los Mochis, Sinaloa México ganó por decisión unánime sobre el colombiano Miguel Marriaga (30-5, 26 KOs). La pelea fue una eliminatoria de WBC de 130 libras. Los tres jueces anotaron la pelea 99-90. Fue una primera ronda muy ocupada cuando Marriaga y Ramírez soltaron sus manos. Marriaga presionó en la segunda ronda, pero Ramírez mantuvo la distancia y aterrizó al ras en lo que fue otra ronda ocupada. Siguiendo peleando a quemarropa en el tercero, un gancho de izquierda de Ramírez en los segundos finales sentó a Marriaga contra la lona. Ramírez conectó precisamente con la recta en la cuarta ronda cuando Marriaga pareció reducir su ritmo. En el quinto, Ramírez siguió conectando con combinaciones mientras Marriaga continuaba avanzando a pesar de estar en el lado receptor de golpes. A mitad de la sexta, Marriaga comenzó el asalto descargando golpes, pero Ramírez se quedó adentro conectándose al cuerpo y siguiendo arriba. Al final de la pelea, Ramírez y Marriaga continuaron ocupados con Ramírez conectando los golpes sólidos superando al colombiano. En la décima y última ronda, Ramírez superó a la dura Marriaga. Norbelto Jiménez listo para Donnie Nietes 11 de diciembre

