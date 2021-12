Fundora supera a García en eliminatoria del WBC en las 154 lbs Por Rocky Morales en el ringside En una eliminatoria de peso superwélter del WBC en doce asaltos, Sebastian “Towering Inferno” Fundora (18-0-1, 12KO), de 23 años, fue el ganador por decisión unánime sobre el previamente invicto Sergio García (33-1, 14KO). ). Los jueces anotaron 118-110, 117-111 y 115-113 y parecía más cerca que las dos primeras tarjetas. Fue la primera vez que García peleó en los EE. UU. Y entró como el contendiente # 2 del WBC, mientras que Fundora ingresó como el contendiente # 4 del WBC. Desde el principio, García parecía completamente desconcertado por la altura de Fundora y Fundora pudo usar su tremenda ventaja de 6 ”de altura y alcanzar la ventaja sobre García. Fundora no solo boxeaba bien desde el exterior, sino también durante las luchas internas y con frecuencia aterrizaba uppercuts. En las rondas intermedias, García pudo hacerlo más como una pelea, pero Fundora, la mayoría de las veces, estaba ganando los intercambios. En las rondas nueve y diez, la acción realmente se desaceleró y esto pareció favorecer a García, quien parecía estar cerrando la brecha en las tarjetas. En la ronda final, Fundora pareció encontrar un segundo aire y terminó la pelea con una ráfaga para superar a su muy decidido retador español. Con la victoria, Fundora se convierte en el retador obligatorio del WBC de Jermell Charlo. Davis supera a Cruz y retiene el título de la AMB en Los Ángeles Adames derrota a Derevyanchenko en eliminatoria del WBC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.