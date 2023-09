Actualización de Crawford-Canelo Terence Crawford y Canelo Álvarez han estado hablando sobre un posible enfrentamiento futuro. “Siempre dije que respeto a Terence Crawford”, dijo Álvarez a TMZ. “Es un peleador muy talentoso pero acaba de ganar una gran pelea. Si ves su récord, acaba de vencer a un buen peleador: Errol Spence. Aparte de eso, no creo que haya vencido a otros grandes peleadores como Spence”. Crawford respondió en Twitter: “Aquí vamos con la charla de No he peleado con nadie más que con Spence. Jajaja, todos ustedes están tan delirantes que es una locura”. * * * Primero, Canelo tiene que superar a Jermell Charlo el 30 de septiembre. “Jermell Charlo es un gran peleador, es un peleador talentoso y es indiscutible en su categoría de peso”, dijo Álvarez. “Va a ser una buena pelea, así que estoy feliz de estar en este tipo de peleas, en las grandes peleas”. BoMac es arrestado en Reino Unido por posesión de armas Sakai vence a Nojima y retiene el titulo japonés de las 147 libras Like this: Like Loading...

