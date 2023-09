BoMac es arrestado en Reino Unido por posesión de armas El entrenador de boxeo Brian “BoMac” McIntyre fue arrestado en el aeropuerto de Manchester cuando intentaba salir de Inglaterra después de trabajar en la esquina de Chris Eubank Jr contra Liam Smith el sábado. La TSA supuestamente encontró un arma cargada en el equipaje de BoMac. Ha sido acusado de posesión de arma de fuego y posesión de municiones para arma de fuego sin certificado. A partir de ahora, es probable que BoMac permanezca detenido al menos hasta una audiencia el 9 de octubre. Es ilegal en el Reino Unido que cualquier miembro del público porte un arma. BoMac es conocido principalmente como el entrenador principal del campeón indiscutible de peso welter Terence “Bud” Crawford. Actualización de Crawford-Canelo Like this: Like Loading...

