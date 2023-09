Round 12 con Mauricio Sulaimán : El boxeo y la UFC Por Mauricio Sulaimán

Presidente del WBC – Hijo de José Sulaimán Es hora de ponerlo en blanco y negro y aclarar algo que durante muchos años ha sido motivo de confusión, mala interpretación y mal manejo de la información, que ha llevado a tantos a estar comentando todo tipo de cosas sin fundamento, generando discusiones ridículas, lastimando nuestro deporte del boxeo. Me refiero a la famosa UFC. Cada vez es más común ver que se compara a la UFC con el boxeo. Pero como decimos en México: No se pueden comparar manzanas con peras. Primero que nada, quiero aclarar que UFC merece todo el crédito por el increíble crecimiento que ha logrado desde sus inicios hace 30 años. Han conseguido convertirse en un negocio multimillonario. Exploremos las diferencias: El boxeo es un deporte universal, el más antiguo de todos. Tiene una modalidad amateur, siendo deporte olímpico en los Juegos originales de Grecia, y en los modernos desde 1904. Un deporte que está regulado por comisiones de boxeo en cada ciudad, estado y país, y se maneja la parte comercial del deporte. exclusivamente por los promotores. El UFC no es un deporte. Se trata de una empresa pública que promueve eventos de artes marciales mixtas, valorada en varios miles de millones de dólares. La UFC formó una liga de artes marciales mixtas, promueve las MMA. Esta empresa controla absolutamente todo. Posee los derechos de televisión, los contratos de los deportistas y todo lo relacionado con el negocio de los eventos. Poseen venta de entradas y patrocinios. En otras palabras, son los promotores de sus eventos, son los managers de los atletas, son el organismo sancionador que otorga sus cinturones de UFC y establece las reglas del combate. En definitiva, son su totalidad. El deporte se conoce como MMA, UFC es una empresa de muchas que existen con fines de lucro que promueven y regulan sus propios eventos de MMA. Hablemos de Estados Unidos: El boxeo está regulado por leyes que fueron introducidas como la Ley Muhammad Ali desde 1997. Esta ley tiene una serie de disposiciones que obligan a los promotores, boxeadores, directivos, organizaciones y otros a observar y cumplir estrictamente el propósito. de dar al deportista la máxima protección. Las MMA, la lucha libre y otros deportes de contacto no están sujetos a la ley Muhammad Ali ni a ninguna otra regulación; por tanto, tienen un campo libre de acción. La ley antes mencionada, por ejemplo, prohíbe que el promotor sea el manager del deportista, asegurando así que el boxeador tenga la representación más justa y las mejores condiciones en los contratos. Esto es diferente en UFC, ya que los atletas están firmados con la empresa. Esta ley prohíbe cualquier acción que pueda convertirse en un conflicto de intereses. Las comisiones y organizaciones de boxeo como la nuestra no pueden tener ninguna relación, en absoluto, con el negocio del deporte. Nuestra única función son las reglas y regulaciones, los protocolos médicos y de seguridad, los programas antidopaje y la administración adecuada de eventos y campeonatos. El WBC es una organización sin fines de lucro que no participa en el negocio del boxeo. Su única forma de obtener ingresos, para su operación global, son los honorarios de sanciones cobrados a los promotores y peleadores que participan en una pelea donde nuestro cinturón está en juego. Para un promotor y los boxeadores es de máximo beneficio que las peleas sean por el Cinturón Verde y Oro. El sueño de todo boxeador desde la infancia es convertirse en campeón mundial del CMB y, con su logro cenital, le sigue la fama y la fortuna. Quien gane nuestro campeonato se unirá a una familia por el resto de su vida. Estamos ahí en los buenos momentos, y codo con codo para superar los malos momentos. Volviendo a la confusión que muchos tienen y comparan la UFC con el Boxeo: Es tanta la confusión y la incomprensión que existe que hasta los campeones mundiales de boxeo gritan a los cuatro vientos que este deporte debe seguir el modelo de la UFC. Evidentemente no saben lo que dicen y, lamentablemente, sus comentarios llegan a la prensa y a los aficionados, oscureciendo aún más el horizonte. El boxeo está activo semana tras semana en cientos de ciudades del mundo: peleas de cuatro, seis, ocho, 10 asaltos, así como las de 12, que son campeonatos. La UFC, en sus 30 años de existencia, está a punto de celebrar el UFC 300, es decir, que en promedio tienen 10 eventos al año. No estoy seguro, pero creo que UFC tiene otros modelos de competencia, pero los verdaderos grandes eventos son los que se anuncian como UFC y el número del evento. El boxeo es promocionado por diferentes empresas alrededor del mundo: Don King, Top Rank, Teiken, TGB, Queensberry, Golden Boy, Matchroom y cientos de empresas más. La UFC es promovida por la UFC. Si los promotores de boxeo actuaran con el modelo de UFC, inmediatamente enfrentarían serios problemas legales y serían derribados. Así está escrita la ley. El promotor debe seguir las reglas de las comisiones, federaciones u organizaciones; UFC sigue las reglas de UFC. Lo mismo pasaría si las organizaciones intentamos hacer nuestra propia “Liga” y adueñarnos de los eventos. Así que, queridos amigos, desistamos de comparar manzanas con peras o incluso naranjas, dejemos de crear falsas expectativas y de llegar a conclusiones erróneas. La UFC es el equivalente a un promotor de boxeo, pero con enormes ventajas competitivas en términos. El boxeo es el deporte más digno y honorable, el que mayor protección ha logrado para el deportista a través de reglas, protocolos y medidas de seguridad que son constantemente revisados, revisados ​​y mejorados. El boxeo se estableció hace 300 años en Inglaterra, era bárbaro y a puño limpio, y no tenía reglas ni protección para el boxeador. Se han implementado muchas reglas a lo largo de los años y el WBC se enorgullece de haber sido la fuente de la mayoría de los cambios para el beneficio y la seguridad de los peleadores. Todos los involucrados en el boxeo se preocupan por sus boxeadores. Es vergonzoso que en el 2023 algunos actos de salvajismo sean legales, y que autoridades de varios países o estados lo permitan, y muy triste que haya promotores, aficionados, televisoras y patrocinadores que se involucren en estos deportes bárbaros, como el bareknuckle. boxeo, competiciones de bofetadas, boxeo en cabinas telefónicas y otros deportes supuestamente violentos, que en realidad son sólo una forma de explotación de seres humanos dispuestos a ganar un dólar. Sabías…? Existe una gran cantidad de ligas de artes marciales mixtas, además de la UFC, algunas son: Bellator, Pride, Absolute Championship Akhmat, One Championship, Rizin FF, M-1 Global, Caged Steel, entre muchas otras. La anécdota de hoy… En sus inicios, UFC utilizó una campaña de marketing atacando al boxeo, diciendo que estaba muerto y que UFC sería el futuro. Esto creó un ambiente hostil en la comunidad de nuestro deporte. Estuve presente con mi padre, José Sulaimán, en una ocasión en que lo entrevistaron sobre el tema, y ​​la pregunta fue directa y muy negativa, calificando a los deportistas de bárbaros y salvajes. “Mire joven, cualquier deportista que practique deportes de contacto merece respeto y admiración. Todos son iguales, algunos boxean, otros luchan o practican su arte marcial. Pero de ninguna manera podré criticar al deportista. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para ganarse la vida y, algún día, alcanzar la gloria, la fama y el dinero. “¿Crees que un boxeador no está dispuesto a pelear 15 rounds? ¿O pelear sin límite de tiempo, o sin guantes o en cualquier modalidad que indiquen las reglas? Son guerreros, son imparables e intrépidos. Precisamente para eso existe el Consejo Mundial de Boxeo, para protegerlos de sí mismos. Están dispuestos a dar la vida en el ring con tal de escapar de la pobreza. Por eso su protección y bienestar es nuestra máxima preocupación y nuestra constante responsabilidad”. Agradezco sus comentarios en [email protected] . Bomba González defiende titulo OMB ante Benavides en Managua, Nicaragua BoMac es arrestado en Reino Unido por posesión de armas Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.