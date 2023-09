Bomba González defiende titulo OMB ante Benavides en Managua, Nicaragua Después de una pausa de 21 años, una pelea por el título mundial protagonizada por un nicaragüense finalmente regresa a la tierra de volcanes y lagos. El campeón de peso mosca Jr de la OMB, Jonathan “Bomba” González (27-3-1, 14 KOs) de Caguas, Puerto Rico, está listo para hacer su tercera defensa contra el retador local clasificado OMB #10 Leyman “El Fénix” Benavides `(20-6- 1, 3 KOs) el 27 de octubre en el Complejo Deportivo Alexis Arguello en Managua, Nicaragua. La pelea se transmitirá en vivo por ESPN+ (EE.UU., incluido Puerto Rico) y se transmitirá por ESPN Knockout en toda América Latina. “All Star Boxing regresa con una cartelera espectacular el 27 de octubre con una pelea por el título mundial y múltiples cinturones regionales en juego”, afirmó Tuto Zabala Jr Presidente de la empresa. “En diciembre de 2009 realizamos un gran espectáculo desde Managua que incluyó 2 peleas por el título mundial y vio el ascenso de muchos prospectos a contendientes”. “Estamos emocionados de volver al ring ya que me siento 100% de salud y listo para defender mi cinturón”, agregó González. “Estoy dispuesto a demostrar que soy el mejor peso mosca jr del mundo y el 27 de octubre podéis esperar ver la mejor versión de Bomba” Benavides, ex campeón de oro de la AMB, dijo: “Este es un sueño hecho realidad para mí, pelear en mi ciudad natal por un título mundial. El 27 de octubre haremos historia en Nicaragua”. La conferencia de prensa oficial se llevó a cabo en el Estadio Soberanía en Managua, Nicaragua para anunciar formalmente la pelea. Más detalles sobre la cartelera seguirán. La pelea es promovida por Tuto Zabala Jr All Star Boxing, Inc. Round 12 con Mauricio Sulaimán : El boxeo y la UFC Like this: Like Loading...

