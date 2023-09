Venado López: Voy por el nocaut El campeón de peso pluma de la FIB Luis Alberto “El Venado” López (28-2, 16 KOs) busca iniciar el fin de semana del Día de la Independencia de México con una enfática defensa de su título contra el dos veces retador al título mundial Joet González (26-3, 15 KOs) por ESPN el viernes 15 de septiembre en el American Bank Center en Corpus Christi, Texas. Después de una reciente sesión de entrenamiento, esto es lo que López dijo: “Siempre estoy trabajando en ser un poco más inteligente y en saber hacer todo en el ring porque a veces lo vamos a necesitar. Siempre estoy trabajando para mejorar todos los aspectos”. “Voy por el nocaut. Es un desafío personal que tengo. Joet González se ha enfrentado a grandes peleadores como Shakur Stevenson, Emanuel Navarrete e Isaac Dogboe, y nunca ha sido noqueado. Noquear a un peleador duro como él es un gran objetivo para mí”. “Sé que esta pelea será difícil. Joet González es un luchador que se lanza lanzando muchos golpes. Pero también me gusta presentarme. Entonces sabemos que será un verdadero choque”. “Representar a los mexicanos en una noche tan importante es una gran motivación. Y no puedo esperar a la pelea. Estamos listos. Tenemos un plan listo y vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a dar un gran espectáculo el 15 de septiembre”. Góngora-Teherán el 12 de septiembre en Colombia Bomba González defiende titulo OMB ante Benavides en Managua, Nicaragua Like this: Like Loading...

