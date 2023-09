Góngora-Teherán el 12 de septiembre en Colombia El ex campeón mundial de peso súper mediano IBO Carlos Góngora (21-2, 16 KOs) de Ecuador buscará regresar al camino del campeonato el martes 12 de septiembre. Saldrá de gira y se enfrentará al poderoso pegador local Jhon Teherán (18- 3, 15 KOs) de Colombia en la ciudad costera de Santa Marta en Colombia. Góngora emocionó a los fanáticos del boxeo en su última pelea a principios de este año contra el invicto clasificado mundial Christian Mbilli. Fue un thriller lleno de acción con Mbilli ganando la reñida pelea. El promotor del Salón de la Fama de Góngora, Lou DiBella, confía en que con una victoria en Colombia Góngora volverá para pelear a una competencia a nivel de campeonato en la división de peso súper mediano. “Carlos Góngora es un guerrero que puede competir al más alto nivel en la división de peso súper mediano. Su pelea con Mbilli fue candidata a pelea del año. Con una victoria en Colombia, nuevamente estará listo para una oportunidad significativa contra otro peleador de nivel campeonato”, dijo DiBella. Conferencia de prensa inicial de Fury-Ngannou Venado López: Voy por el nocaut Like this: Like Loading...

