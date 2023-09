Conferencia de prensa inicial de Fury-Ngannou El campeón de peso pesado del WBC, Tyson “The Gypsy King” Fury, y el campeón de MMA, Francis Ngannou, se encontraron cara a cara en la conferencia de prensa inicial para su choque PPV de diez asaltos el sábado 28 de octubre en Riad, Arabia Saudita. La pelea se llevará a cabo bajo las reglas oficiales del boxeo profesional, con los tres jueces de ring utilizando el sistema de 10 puntos. Tyson Fury: “Me siento absolutamente honrado de pelear contra Francis. Va a ser un muy, muy buen luchador. Puedes ver que es enorme. Está en forma. Va a ser un verdadero desafío. Es algo diferente para mí. Estoy acostumbrado a boxear boxeadores y arrancarle la cabeza a alguien. Pero pelear contra un chico de MMA que llega con un estilo diferente será diferente”. Francis Ngannou: “He soñado con ser boxeador desde que era niño. Y hoy no sólo voy a boxear; Voy a boxear con el tipo en la cima de la montaña… nadie sabe exactamente qué va a pasar, pero lo que sí sé con seguridad es que estaré ahí afuera buscando la cabeza de ese tipo para quitársela. Puedo garantizarlo”. Bob Arum: “Este es un evento masivo en todo el mundo, pero es particularmente masivo en los Estados Unidos porque las MMA se han convertido en uno de los deportes más populares allí y Francis Ngannou es una leyenda en ese deporte. Y Tyson se ha desempeñado tan admirablemente en los Estados Unidos durante los últimos años que es una figura enorme en los deportes. El hecho de que ambos se unan es algo que está generando un tremendo interés en Estados Unidos”. Frank Warren: “Este es el evento más grande en el que he estado involucrado. Es un evento cruzado. Tienes a un tipo que es el mejor en su disciplina. Él es el campeón de peso pesado. Y tienes al hombre, el campeón lineal, Tyson Fury, que ha hecho todo lo que se le puede pedir a un luchador. Es un campeón invicto, un boxeador y un luchador brillante. Puede boxear o puede pararse y comerciar contigo. Esto va a ser algo especial”. La 53ª Convención Anual de la NABF comienza en Orlando Góngora-Teherán el 12 de septiembre en Colombia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.