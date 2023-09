La 53ª Convención Anual de la NABF comienza en Orlando Informe/Fotos: Boxeo Bob Newman La NABF inauguró hoy su 53ª convención anual en el gran hotel y resort Caribe Royale en Orlando, Florida. Luego de que se abrió la inscripción para los delegados a las 2:00 pm en el centro de convenciones, la junta ejecutiva celebró una reunión a puerta cerrada en el salón Caribe VI. El presidente Duane Ford dio la bienvenida a los miembros de la junta y agradeció al presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, quien es vicepresidente de la NABF, por todo el apoyo que el WBC ha ofrecido a la NABF a lo largo de los años. “¡Pienso en Mauricio como mi hijo y no podríamos tener el éxito que hemos tenido en la NABF sin el apoyo de él y del WBC!” Junta Ejecutiva de la Nabf El presidente Ford revisó la agenda para los próximos dos días, incluidos los oradores invitados, los temas, así como los funcionarios del ring, la capacitación y las pruebas. También informó que hasta la fecha, se han realizado 54 peleas por títulos administrados por la NABF, que incluyen: títulos NABF, NABF Jr. y WBC USA. Se discutió la posibilidad de implementar una presencia de la NABF en varias plataformas de redes sociales tal como lo ha hecho el WBC. Michelle Ponich, miembro y juez de la NABF, encabezará ese esfuerzo. Las ideas para las cuentas de redes sociales de la NABF incluyen la elaboración de perfiles de miembros y campeones mensualmente. Joanna Aguilar, miembro de la junta y supervisora, también planteó la idea de implementar reuniones mensuales para los supervisores de peleas en un esfuerzo por formar una comprensión más coherente de las expectativas y responsabilidades en la función de supervisión. El presidente Ford también discutió la idea de nombrar un representante de la NABF en el comité de aficionados del WBC. La agenda completa de reuniones, conferencias y capacitaciones comenzará mañana a las 9:00 horas. Hora del cóctel Nabf La velada tuvo lugar en el patio de Boca el cóctel de apertura, cariñosamente denominado “Mejora de la personalidad”. La reunión disfrutó de una barra libre junto con hamburguesas, salchichas y pieles de papa cargadas. Un asistente especial sorpresa no fue otro que el campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo. Conferencia de prensa inicial de Fury-Ngannou Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.