Sakai vence a Nojima y retiene el titulo japonés de las 147 libras Por Joe Koizumi

Fotos por Naoki Fukuda El campeón japonés de peso welter Shoki Sakai (28-17-3, 15 KOs) retuvo su cinturón nacional mientras tras dominar toda la distancia al clasificsado OMB#15 Hiroya Nojima (11-2-1, 5 KOs) todo el tiempo. y ganó por decisión casi desequilibrada (98-92) en diez monótonos rounds el sábado en Tokio, Japón. Sakai, que había permanecido mucho tiempo con Nacho Beristain en México, regresó a su lugar natal hace tres años y luego adquirió el título nacional y en su defensa inicial, Sakai siguió pacientemente persiguiendo su retador y dominó casi todos las rounds con facilidad. Promotor: Promociones Teiken. Actualización de Crawford-Canelo Eubank: quiero pelear contra GGG Like this: Like Loading...

