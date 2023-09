Eubank: quiero pelear contra GGG Las acciones del peso mediano Chris Eubank Jr subieron mucho después de su dominante victoria sobre el ex campeón Liam Smith el sábado por la noche en Manchester, Inglaterra. “Escucha, quiero pelear contra GGG”, proclamó Eubank después. “No sé dónde está ahora, pero estés donde estés, Gennady, has estado aferrándote a esos cinturones durante demasiado tiempo. Quiero tomar uno. Así que entremos si podemos al 100%”. En cuanto a la pelea, Eubank dijo: “Liam es un guerrero. Lo respeto a él, a su equipo, a su familia y a sus hermanos. Siempre salen y lo arriesgan todo. Luchó hasta el último segundo, tan grande para Liam y su equipo… No voy a mentir, lo que pasó esta noche se suponía que sucedería en enero. Como dije, no fue mi noche. Entrené duro para esa pelea, entrené duro para esta pelea. El foco siempre está ahí. Dedico mi vida a este deporte. Ahora estamos en peleas más grandes y mejores. Hay algunos grandes nombres por ahí”. Liam Smith dijo: “Estaba plano. Creo que el peso me mató. Yo era plano y Chris era inteligente. Chris fue el mejor hombre esta noche”. Eubank KOs Smith en la revancha en Manchester Like this: Like Loading...

