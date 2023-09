Eubank KOs Smith en la revancha en Manchester El peso mediano Chris Eubank Jr (33-3, 24 KOs) vengó su derrota ante el ex campeón de peso mediano jr ​​de la OMB y actual peso mediano #2 de la OMB, Liam “Beefy” Smith (33-4-1, 20 KOs) con un nocaut técnico unilateral en el décimo asalto el sábado por la noche en el AO Arena de Manchester, Inglaterra. Ahora entrenado por Brian “Bomac” Mcintyre, el más rápido Eubank estaba más ocupado y utilizó tácticas de agarre y agarre al estilo de John Ruiz para frustrar la ofensiva de Smith desde el principio. Eubank derribó a Smith en el cuarto asalto con un gancho y después de eso tomó totalmente el control. Smith sobrevivió a un furioso bombardeo en el quinto asalto. Eubank continuó dominando mientras Smith buscaba desesperadamente conseguir un gran tiro. Las últimas rondas fueron prácticamente de un solo sentido. Eubank derribó a Smith nuevamente en el décimo asalto y el árbitro canceló la pelea después del bombardeo de seguimiento de Eubank. El tiempo era 1:45. El invicto y muy promocionado superligero número 11 de la AMB, Adam Azim (9-0, 6 KOs), ganó una hábil decisión unánime en diez asaltos sobre Aram Fanyan (22-2, 4 KOs). Lucha competitiva. Las puntuaciones fueron 98-92, 100-90, 99-91. El medallista de bronce olímpico de peso súper pesado Frazer Clarke (8-0, 6 KOs) anotó un nocaut técnico en el sexto asalto sobre David Allen (25-6-2, 18 KOs). A Clarke se le descontaron dos puntos en la sexta ronda por repetidos golpes bajos. Después de la ronda, la pelea fue detenida debido a una perforación del tímpano que sufrió Allen. En una sorpresa, “Little Lever’s Meat Cleaver” Jack Cullen (22-4-1, 10 KOs) noqueó y destronó al campeón de peso súper mediano británico y de la Commonwealth y número 13 de la FIB y número 14 de la OMB, Mark Heffron (29-3-1). , 23 KOs) en la tercera ronda. Cullen derribó a Heffron con un limpio gancho de izquierda. Heffron se levantó rápidamente, pero luego volvió a caer en la lona. El tiempo era las 2:43. El invicto peso welter Florian “El Rey Albanese” Marku (13-0-1, 8 KOs) necesitó sólo 54 segundos para demoler a Dylan Moran (18-2, 8 KOs) en el primer asalto. Marku atacó a Moran y consiguió la detención del árbitro después de una andanada de golpes.

La ex campeona unificada de peso superpluma femenino Mikaela Mayer (19-1, 5 KOs), que ahora pelea en el peso superligero, superó por puntos a la ex campeona europea Silvia Bortot (11-3, 3 KOs) en diez asaltos. Marcó 100-90 para Mayer. La medallista de oro olímpica Lauren Price (5-0, 1 KO) ganó por decisión técnica en el sexto asalto sobre Lolita Muzeya (18-2, 10 KOs) en una pelea de peso welter femenino. Eubank: quiero pelear contra GGG Román vence a Córdoba en Ciudad Juárez, México

