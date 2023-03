Actualidad en el boxeo mundial El presidente de la AMB, Gilberto Jesús Mendoza, anunció que los representantes del campeón de peso pesado de la AMB/FIB/OMB, Oleksandr Usyk, y el campeón de peso pesado del CMB, Tyson Fury, tendrán hasta el 1 de abril para acordar una pelea de unificación de peso pesado. Si Usyk-Fury no se lleva a cabo, la AMB pedirá a Usyk que negocie con el campeón regular de la AMB, Daniel Dubois. El medallista de bronce olímpico de 2020 Frazer Clarke (5-0, 4 KOs) se enfrentará al ex retador interino mundial de peso pesado de la AMB Bogdan Dinu (20-4-0, 16 KOs) este sábado en el AO Arena de Manchester. La noticia llega después de que el oponente inicial de Clarke, Rydell Booker, se viera obligado a retirarse debido a una enfermedad luego de un incidente médico no revelado. El zurdo de peso pesado de 6’9, 270 libras Antonio “El Gigante” Mireles (6-0, 6 KOs) regresará en un choque de seis asaltos contra Patrick Mailata (6-1, 3 KOs) el sábado en Save Mart Center en Fresno, California . Mireles-Mailata abrirá la triple cartelera televisada encabezada por el enfrentamiento de peso welter junior entre José Ramírez y Richard “RC” Commey y la pelea de unificación del título de peso mínimo entre la campeona de la AMB Seniesa Estrada y la reina del CMB Tina Rupprecht. Este sábado por la noche, Kristian Prenga (12-1, 12 KOs) participará en el evento principal cuando se enfrente a Sam Crossed (11-3-1, 7 KOs) por el título de peso pesado de la NABA más el cinturón continental de la NBA en el Boardwalk Hall de Ciudad Atlántica. RDR Promotions regresa al Clarion Hotel en Essington, PA el 14 de abril cuando los pesos pesados ​​Junior Wright (19-4-1, 16 KO) y Brian Howard (15-5, 12 KO) se enfrentarán en el evento principal de seis asaltos. . Inoue esta lesionado y se pospone ante Fulton Mas del undercard de Benavidez-Plant este sábado Like this: Like Loading...

