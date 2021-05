Acosta debuta en Telemundo el viernes La primera entrega de Boxeo Telemundo de la serie de primavera se transmitirá en vivo con una audiencia este viernes 7 de mayo desde el Osceola Heritage Park Events Center. El evento principal tendrá dos prospectos prometedores cuando George ”El Yuyu” Acosta (11-1, 1 KO) se enfrente a Gadwin “El Abayarde” Rosa de Puerto Rico (11-1, 9 KOs). La pelea está programada para 10 asaltos con el título de peso ligero de la AMB Fedecentro Jr. en la línea. Acosta, quien es promovido por Thompson Boxing, sabe que esta es una gran oportunidad para él. Muchos espectadores lo verán por primera vez y buscará ganar su primer título profesional importante. Sabe que entrará como el peleador visitante, pero confía en que dejará el ring con respeto por su actuación. George, gracias por tu tiempo. Por favor, hable sobre usted y dónde nació y se crió. Nací en Long Beach, California, pero me crié en South Whittier, California toda mi vida y todavía resido aquí. Mis dos padres son de Los Mochis, Sinaloa y tengo mucho apoyo y familia en México. Aunque dejé la universidad para seguir mi carrera de boxeo, continúo educándome sobre la nutrición y la ciencia del ejercicio para mejorar mi rendimiento atlético y ayudar a otros en el camino. Además de ser un boxeador profesional, soy un entrenador personal y me encanta educar a las personas a través de videos de YouTube sobre boxeo, nutrición y ejercicio. Canal de Youtube: El Yuyu ¿Cuándo y por qué se interesó por primera vez en el boxeo? El boxeo siempre corrió en la sangre de mi familia, especialmente viniendo de Los Mochis, Sinaloa. Hay tantos grandes luchadores y campeones mundiales de Los Mochis. Cuando tenía 9 años visité la ciudad natal de mis padres y en ese momento un miembro de la familia era boxeador profesional, así que un día lo acompañé al gimnasio. Al crecer, jugaba casi todos los deportes, kárate, baloncesto, fútbol, ​​béisbol, pero en el momento en que entré al gimnasio de boxeo supe que este era el deporte para mí. Regresé a los estados después de mi visita e inmediatamente me uní a la Liga de Actividades Juveniles de la Academia del Sheriff en Whittier, donde conocí a mi entrenador Jeffrey Flotree y hemos estado juntos desde entonces. ¡15 años y contando! ¿Cuál fue el alcance de su carrera amateur? No era tan activo como muchos de los muchachos con los que crecí compitiendo y entrenando. Tuve alrededor de 60 peleas de aficionados, algunas de las cuales fueron peleas de exhibición para el departamento del sheriff. Quedé tercero en la nación en los Guantes de Plata en 2012 y 4 meses después volví a quedar tercero en los Juegos Olímpicos Juveniles en Mobile, Alabama, perdiendo un puntaje de desempate estrecho contra Edgar Berlanga. Un año después gané el Campeonato Mundial de Ringside en Independence, Missouri. Gané algunos campeonatos estatales y fui al nacional un puñado de veces. El récord de aficionados fue de 50-10. ¿Cómo describirías tu estilo de pelea? Describiría mi estilo como puro boxeador. Me encanta el juego de pies y moverme por el ring. Utilizo bien mi jab y creo que mi sincronización le da dificultades a muchos peleadores. Siempre estoy en movimiento si mis manos no se mueven, mis pies sí, si mis pies no se mueven, mi parte superior del cuerpo sí. Me consideraría un contragolpeador técnico pero defensivo. ¿Qué sabes de tu oponente? Gadwin Rosa es un luchador realmente bueno, su récord habla por sí solo. Sé que es fuerte y le gusta lanzar muchos ganchos a la cabeza y al cuerpo. Le gusta presentarse y cazar a sus oponentes. Desde el punto de vista del espectador, creo que es muy entretenido de ver. ¿Qué tan motivado estuvo durante el campamento de entrenamiento preparándose para pelear por su primer título profesional y pelear en Telemundo por primera vez? He estado muy motivado. Recibí la noticia una semana antes de mi última pelea, que fue hace solo 2 semanas, pero tuve que relajarme y concentrarme en una pelea a la vez. Esa es la forma en que abordamos cada pelea como si fuera mi última pelea. Esta es una gran oportunidad y me siento honrado de ser el evento principal en Telemundo luchando por el título de Fedecentro de la AMB. Estoy agradecido, pero sé que también me lo merezco. Hago el trabajo dentro y fuera del gimnasio. Tu lucha continuará con la popular rivalidad de boxeo de México vs Puerto Rico. ¿Qué se siente al ser parte de una rivalidad tan famosa? México y Puerto Rico tienen la mayor rivalidad en el boxeo. Creo que solo agrega más energía a toda la pelea. Sé que en esta pelea no soy el favorito, especialmente en Florida. Espero que muchos puertorriqueños me abucheen, pero sé que cuando termine la pelea me habré ganado su respeto. Me gusta la rivalidad entre México y Puerto Rico, pero no es ahí donde está mi mente. Mi mente está en ganar la pelea y vencer a la persona frente a mí sin importar de dónde sea. Siempre que subo al ring estoy representando a Los Mochis, Sinaloa y South Whittier, California. ¿Qué tipo de pelea deberían esperar ver los fanáticos el viernes por la noche? Los fanáticos deben esperar una gran pelea con mucha energía. Cuanto más veo que esta pelea se desarrolla, más emocionado me siento. Sé que Gadwin va a dar lo mejor de sí mismo y sé que lo mejor de él sacará lo mejor de mí. Dos luchadores que buscan llevar su carrera en el boxeo al siguiente nivel son siempre fuegos artificiales. * * * “El Yuyu” Acosta vs “El Abayarde” Rosa se transmitirá en vivo el viernes 7 de mayo a las 12 AM / EST en Telemundo. El promotor es All Star Boxing, Inc (Felix “Tutico” Zabala). Saunders: Esta pelea tiene que ver con el cerebro. Canelo-Saunders pelearán en ring de 22 pies

