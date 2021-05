Saunders: Esta pelea tiene que ver con el cerebro. Billy Joe Saunders dice que tiene el cerebro del boxeo para destronar al rey libra por libra Canelo Álvarez en su batalla de unificación de peso súper mediano AMB / CMB / OMB el sábado por la noche en DAZN. “Esta pelea tiene que ver con el cerebro”, dijo Saunders. “No se trata de poder, músculo o habilidad, es el cerebro y el plan de juego, y ser capaz de ejecutar ese plan de juego. Descarto las opiniones porque sé lo que pasa por mi cabeza y mi mente, y lo que he hecho en mi carrera es a través de la voluntad y quiero ganar, y el día que pierda eso, no me pondré un par de guantes. de nuevo. “Solo puedo controlar lo que estoy en control y eso yo mismo, no lo que está fuera del ring. Va a ser una gran pelea, es una que he querido durante años y finalmente aterrizó. Hay mucho en juego para los dos. ¿Me gustaría que mis fans estuvieran allí? Si. ¿Me gustaría que los medios del Reino Unido estuvieran allí? Si. Si la pelea se trasladara a la frontera mexicana, no me importaría. “Tengo mi propia manera de abordar la pelea y Canelo también lo habrá hecho, lo ha hecho casi 60 veces. Entraré allí lo mejor que pueda y eso es todo lo que puedo controlar. “He sido el perdedor antes, he sido el peleador visitante antes, no es una posición nueva, pero esta vez estoy con un mejor oponente. “Si entro allí y gano, no voy a correr y decir nunca más, pelearé con él nuevamente, pelearé con cualquiera, en cualquier lugar, no me molesta. Es bueno para el boxeo a veces cuando los desvalidos aparecen, y no solo me refiero a mí aquí, porque coloca al deporte en una plataforma más alta para ser observado. “Estoy en la cima del árbol donde lo he hecho todo como aficionado, he tenido 30 peleas, estoy invicto, gané todos los títulos, campeón mundial de dos pesos, puedo sentarme en noche y decir que estoy en la cima de la pila luchando contra el rey libra por libra “. Acosta debuta en Telemundo el viernes

