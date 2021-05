Fallece legendario Promotor, Felix “Tuto” Zabala Ninguna palabra describe mejor la vida y el legado de Felix Zabala. Guerrero no solo definió su lucha por la supervivencia en el feroz deporte del boxeo, sino que fue el término experto para describir cómo lidiaba con los obstáculos de salud que se convirtieron en su oponente diario en las últimas dos décadas. Cariñosamente conocido por su apodo de “Tuto”, Félix Zabala –esposo, padre, abuelo, amigo leal y uno de los promotores más importantes en la historia del boxeo– sucumbió a su última batalla en torno a su familia el 6 de mayo de 2021. Nacido el 18 de octubre de 1937 en Pinar del Río, Cuba, Tuto siempre tuvo un amor por los deportes, particularmente el béisbol y el baloncesto. Fue un atleta multideportivo durante sus años de primaria y secundaria. Después de la secundaria, Tuto jugó para el equipo interuniversitario de baloncesto de la Universidad de La Habana. En 1959, el destino de los seis millones de ciudadanos de Cuba cambió radicalmente con el derrocamiento del gobierno por una dictadura comunista. Los primeros años del gobierno comunista incluyeron a muchos combatientes de la resistencia clandestina, entre los que se encontraba Tuto. El luchador dentro de Tuto se enfrentó a una de sus primeras batallas. Sin embargo, el control despiadado de los comunistas y el cierre de todas las libertades civiles puso a los cubanos en la esquina proverbial. Tuto encontró su escape y se fue a Jamaica, donde tomó trabajos ocasionales. Al establecerse finalmente en Puerto Rico, Tuto pronto se unió a su joven esposa, Carmen, y su hija pequeña. La creciente familia Zabala se instaló en la isla caribeña. Puerto Rico también le brindó a Tuto la plataforma para incursionar en su eventual profesión. Poco después de llegar de Cuba, Tuto comenzó a promover espectáculos de boxeo y a gestionar peleadores. Los aplausos de los fanáticos del boxeo y los medios elevaron la estatura de Tuto en el comercio promocional. Luchadores de diferentes rincones del mundo llegaron a Puerto Rico para aparecer en sus programas, mientras que los luchadores bajo la guía de Tuto viajaron por todo el mundo, representando a la isla y su compañía. Aunque Cuba ya no era su lugar de residencia, Tuto se mantuvo firme al ver su liberación del dominio tiránico. Tuto solía utilizar las ganancias de sus programas promocionados para apoyar la resistencia anticomunista. Habiendo establecido firmemente su nombre en el boxeo, Tuto y su familia se mudaron a Miami en 1980. Al principio, Tuto trabajó para una empresa de promoción que presentaba tarjetas en los lugares de Miami, pero en poco tiempo, Tuto plantó su bandera promocional en la ciudad que se convirtió en el “ Capital de las Américas ”. Miami tuvo presencia en el box desde la década de 1950 gracias a los hermanos Chris y Angelo Dundee. La llegada de Tuto no solo mantuvo el estatus de la ciudad en el deporte, sino que lo elevó a diferentes alturas influenciadas por la base emergente de fanáticos latinoamericanos. Gracias al accumen promocional de Tuto, Miami consiguió docenas de peleas por el título mundial a lo largo de la década de 1980. Uno de los escenarios más electrizantes en la historia del boxeo local ocurrió el 9 de agosto de 1985, cuando Tuto promovió la pelea por el título mundial de peso gallo entre el campeón defensor Daniel Zaragoza y Miguel “Happy” Lora. Una multitud pro-Lora llenó el Auditorio del Recinto Ferial de Tamiami y vitoreó con rabia la actuación ganadora del título de la nativa colombiana. Lora se convirtió en otro de los luchadores promovidos de Tuto que ganó campeonatos mundiales y él no sería el último. Durante la década de 1990, Tuto continuó promocionando en Miami y ayudó a guiar el regreso de Wilfredo Vázquez Sr.Una vez un contendiente fracasado, Vázquez floreció bajo el liderazgo de Tuto cuando el nativo de Puerto Rico ganó títulos mundiales en tres categorías de peso separadas. Lamentablemente, la carrera de Tuto terminó en enero de 2001, cuando sufrió un derrame cerebral debilitante. Confinado en casa, Tuto continuó con sus luchas diarias durante los siguientes 20 años. Mientras luchaba, Tuto disfrutaba viendo béisbol y boxeo en la televisión, leyendo el periódico diario y maravillándose de la evolución de sus 9 nietos desde pequeños hasta adultos. Además, Tuto disfrutó con orgullo del éxito de su hijo, Félix “Tutico” Jr., quien dejó una prometedora carrera ejecutiva en la NFL para asumir responsabilidades del negocio familiar con su empresa de promoción de boxeo, All Star Boxing, Inc. También vio a su nieto Felix “Tutitking” Zabala III continúa con el legado familiar que dejó en una tercera generación. La carrera ejemplar de Tuto se celebró en 2009, cuando formó parte de la clase inaugural en el Salón de la Fama del Boxeo de Florida. Murió antes que su esposa, Carmen, quien murió en 2014. Le sobreviven su hijo Félix “Tutico” Zabala Jr, y sus hijas Betty y Susana. Los sobrevivientes también incluyen a los nietos Felix III, Soraya, Carlos, Susy, Alex, Alejandro, Betty, Carolina y Fernando.

Combatiente. Ninguna palabra describe mejor la vida y el legado de Felix Zabala. Fighter no solo definió su lucha por la supervivencia en el feroz deporte del boxeo, sino que fue el término experto para describir cómo lidiaba con los obstáculos de salud que se convirtieron en su oponente diario en las últimas dos décadas. Cariñosamente conocido por su apodo de “Tuto”, Félix Zabala –esposo, padre, abuelo, amigo leal y uno de los promotores más importantes en la historia del boxeo– sucumbió a su última batalla en torno a su familia el 6 de mayo de 2021. Nacido el 18 de octubre de 1937 en Pinar del Río, Cuba, Tuto siempre tuvo un amor por los deportes, particularmente el béisbol y el baloncesto. Fue un atleta multideportivo durante sus años de primaria y secundaria. Después de la secundaria, Tuto jugó para el equipo interuniversitario de baloncesto de la Universidad de La Habana. En 1959, el destino de los seis millones de ciudadanos de Cuba cambió radicalmente con el derrocamiento del gobierno por una dictadura comunista. Los primeros años del gobierno comunista incluyeron a muchos combatientes de la resistencia clandestina, entre los que se encontraba Tuto. El luchador dentro de Tuto se enfrentó a una de sus primeras batallas. Sin embargo, el control despiadado de los comunistas y el cierre de todas las libertades civiles puso a los cubanos en la esquina proverbial. Tuto encontró su escape y se fue a Jamaica, donde tomó trabajos ocasionales. Al establecerse finalmente en Puerto Rico, Tuto pronto se unió a su joven esposa, Carmen, y su hija pequeña. La creciente familia Zabala se instaló en la isla caribeña. Puerto Rico también le brindó a Tuto la plataforma para incursionar en su eventual profesión. Poco después de llegar de Cuba, Tuto comenzó a promover espectáculos de boxeo y a gestionar peleadores. Los aplausos de los fanáticos del boxeo y los medios elevaron la estatura de Tuto en el comercio promocional. Luchadores de diferentes rincones del mundo llegaron a Puerto Rico para aparecer en sus programas, mientras que los luchadores bajo la guía de Tuto viajaron por todo el mundo, representando a la isla y su compañía. Aunque Cuba ya no era su lugar de residencia, Tuto se mantuvo firme al ver su liberación del dominio tiránico. Tuto solía utilizar las ganancias de sus programas promocionados para apoyar la resistencia anticomunista. Habiendo establecido firmemente su nombre en el boxeo, Tuto y su familia se mudaron a Miami en 1980. Al principio, Tuto trabajó para una empresa de promoción que presentaba tarjetas en los lugares de Miami, pero en poco tiempo, Tuto plantó su bandera promocional en la ciudad que se convirtió en el “ Capital de las Américas ”. Miami tuvo presencia en el box desde la década de 1950 gracias a los hermanos Chris y Angelo Dundee. La llegada de Tuto no solo mantuvo el estatus de la ciudad en el deporte, sino que lo elevó a diferentes alturas influenciadas por la base emergente de fanáticos latinoamericanos. Gracias al accumen promocional de Tuto, Miami consiguió docenas de peleas por el título mundial a lo largo de la década de 1980. Uno de los escenarios más electrizantes en la historia del boxeo local ocurrió el 9 de agosto de 1985, cuando Tuto promovió la pelea por el título mundial de peso gallo entre el campeón defensor Daniel Zaragoza y Miguel “Happy” Lora. Una multitud pro-Lora llenó el Auditorio del Recinto Ferial de Tamiami y vitoreó rabiosamente la actuación ganadora del título de la colombiana nativa. Lora se convirtió en otro de los luchadores promovidos de Tuto que ganó campeonatos mundiales y él no sería el último. Durante la década de 1990, Tuto continuó promocionando en Miami y ayudó a guiar el regreso de Wilfredo Vázquez Sr.Una vez un contendiente fracasado, Vázquez floreció bajo el liderazgo de Tuto cuando el nativo de Puerto Rico ganó títulos mundiales en tres categorías de peso separadas. Lamentablemente, la carrera de Tuto terminó en enero de 2001, cuando sufrió un derrame cerebral debilitante. Confinado en casa, Tuto continuó con sus luchas diarias durante los siguientes 20 años. Mientras luchaba, Tuto disfrutaba viendo béisbol y boxeo en la televisión, leyendo el periódico diario y maravillándose de la evolución de sus 9 nietos desde pequeños hasta adultos. Además, Tuto disfrutó con orgullo del éxito de su hijo, Félix “Tutico” Jr., quien dejó una prometedora carrera ejecutiva en la NFL para asumir responsabilidades del negocio familiar con su empresa de promoción de boxeo, All Star Boxing, Inc. También vio a su nieto Felix “Tutitking” Zabala III continúa con su legado familiar en un tercer lugar en la promoción del boxeo. La carrera ejemplar de Tuto se celebró en 2009, cuando formó parte de la clase inaugural en el Salón de la Fama del Boxeo de Florida. A Tuto le sobreviven su hijo Felix “Tutico” Zabala Jr, y sus hijas Betty y Susana. Los sobrevivientes también incluyen a los nietos Félix III, Soraya, Carlos, Susy, Alex, Alejandro, Betty, Carolina y Fernando. Murió antes que su esposa, Carmen, quien falleció en 2014. Canelo-Saunders se prepara para batir récord de asistencia Saunders: Esta pelea tiene que ver con el cerebro.

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.