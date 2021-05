Canelo-Saunders se prepara para batir récord de asistencia Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders están listos para romper el récord de mayor asistencia en interiores para un evento de boxeo en Estados Unidos mientras se preparan para enfrentarse en una batalla de unificación de peso súper mediano en el estadio AT&T (que tiene un techo retráctil) en Arlington, Texas. el sábado en vivo a nivel mundial por DAZN y distribuido por TV Azteca en México y Latinoamérica. Álvarez y Saunders ya rompieron los récords de preventa para su choque y con más de 65,000 boletos vendidos ahora con un restante limitado, su batalla está lista para superar la revancha entre Muhammad Ali y Leon Spinks en el Superdome de Nueva Orleans en 1978 que atrajo a 63,352 fanáticos. . El promotor Eddie Hearn ha sido la fuerza impulsora detrás de algunas de las mayores multitudes en la historia del boxeo británico, comenzando con Carl Froch y George Groves en el estadio de Wembley en Londres, y luego el gobernante de peso pesado Anthony Joshua llenando el mismo estadio contra Wladimir Klitschko y Alexander Povetkin y también el Principality Stadium en Cardiff contra Joseph Parker y Carlos Takam, y Hearn está emocionado de poner al boxeo bajo los mejores reflectores el fin de semana del Cinco de Mayo. “Es uno de los eventos más importantes en los que he estado involucrado y esta mañana, rompimos oficialmente el récord de la mayor multitud en interiores en la historia del boxeo estadounidense”, dijo Hearn. “Tendremos 70.000 personas en el AT&T Stadium el sábado por la noche. Estoy absolutamente emocionado por esto, creo que este podría ser el mejor ambiente que hemos visto. “Los números de esta pelea van muy bien, y creo que esto es genial para todos: el evento en vivo más grande desde que golpeó la pandemia, y el boxeo lo ha logrado. Simplemente demuestra que cuando lo haces bien, tenemos un deporte monstruoso en nuestras manos. “El boxeo se exhibirá el sábado. Podemos estar tan orgullosos como los pavos reales en la noche, ya que todos en todo el mundo estarán mirando, verán la atmósfera y dirán ‘¡guau, esto es boxeo!’ La gente tiene que sintonizar para ver esta atmósfera y este producto y decir, ‘este es el lugar para estar’. Y todos los que vean el sábado quedarán asombrados: el evento, la pelea, los paseos por el ring, todo. “Estoy emocionado de que Billy pueda salir y mostrar lo que ha dicho que siempre ha sido capaz de hacer, y estoy emocionado por Saul porque la atmósfera para él será increíble, así que que gane el mejor. “ Las entradas limitadas permanecen a la venta en seatgeek.com. Fallece legendario Promotor, Felix "Tuto" Zabala

