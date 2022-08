Abiertas oficialmente las inscripciones para la Convención 2022 de la AMB El miércoles se abrió el registro oficial para la Convención del Centenario de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), que se realizará del 11 al 14 de diciembre en el Hotel Caribe Royale de Orlando, Florida. El cumplimiento de un siglo por parte de la organización pionera convierte a este evento en uno de los más importantes del año y quienes deseen asistir a este gran evento pueden registrarse en el enlace que se brinda a continuación. Se tratarán temas importantes que afectan al boxeo en la actualidad, como la búsqueda de un campeón único, la salud mental de los boxeadores, la ciencia aplicada al boxeo, temas de seguridad, entre otros aspectos que se darán a conocer en las próximas semanas. También habrá leyendas invitadas de todo el mundo y diferentes actividades importantes en una de las convenciones más prometedoras de los últimos años. Si desea registrarse y aprovechar el precio de descuento para quienes lo hagan antes del 15 de noviembre, ingrese a este enlace: https://www.wbaboxing.com/world-boxing-association-centennial-convention La Convención Anual 60 del WBC será en el icónico Acapulco Sims Jr vence a Mino en Orlando, Florida Like this: Like Loading...

