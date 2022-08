La Convención Anual 60 del WBC será en el icónico Acapulco Por. Gabriel F. Cordero El Consejo Mundial de Boxeo anunció que su 60° convención anual se llevará a cabo en Acapulco, una de las atracciones de playa más hermosas del mundo. El arribo y cóctel de bienvenida será el domingo 6 de noviembre y la ceremonia oficial de inauguración se realizará el lunes 7 de noviembre. El último día de actividades y salida será el viernes 11 de noviembre. Uno de los sitios más icónicos del turismo mundial recibirá a legendarios y actuales campeones, oficiales de ring, comisarios, promotores junto a los medios, fanáticos y miembros de la comunidad boxística para continuar juntos con el trabajo de esta organización. Acapulco es un ícono turístico en México , luego de ser el primer destino de sol y playa en ganar gran fama a nivel internacional. En los años cincuenta, fue el escondite vacacional de fiestas y bodas de altas personalidades de Hollywood y de la realeza británica que escapaban de los escenarios y palacios para venir a disfrutar de la asombrosa belleza de la ciudad. Con el paso de los años, y el aumento significativo de viajeros, Acapulco se separó en tres principales atractivos turísticos: Tradicional, Dorado y Diamante. Cada uno de ellos tiene sus propios encantos que merecen más de una visita para descubrirlos todos.

Palapa Cabaña , donde nació el coctel Coco Loco (ron, vodka, tequila, limón, crema de coco y hielo con guirnaldas para decorar). Además, siguen ofreciendo el tradicional recorrido a bordo de un barco con fondo de cristal para observar la estatua de la virgen maría sumergida justo frente a la Isla de la Roqueta . La Zona Dorada se extiende por todo el camino costero de Miguel Alemán a Playa Hornos . Aquí se ubican las marcas hoteleras todo incluido más reconocidas de Acapulco, las favoritas de los vacacionistas. El parque acuático El Rollo se encuentra aquí, así como el mundialmente famoso club nocturno Baby´O , una leyenda de la vida nocturna de Acapulco conocida por albergar a celebridades internacionales como Bono, Sylvester Stallone y, por supuesto, Luis Miguel (cantante mexicano). A principios de la década de los noventa, Acapulco incorporó su nueva zona seleccionada: Punta Diamante. En esta zona que va desde la carretera escénica de la costa hasta Barra Vieja , es donde se ubican exclusivos hoteles y resorts. Hoy, Punta Diamante alberga las atracciones más novedosas de Acapulco como: La tirolesa sobre el océano más larga del mundo, la casa de Dolores Olmedo con dos murales a cielo abierto realizados por Diego Rivera e inspirados en la cultura azteca, y un centro comercial con un río que se puede navegar al igual que la vía fluvial de Venecia y los restaurantes de cocina internacional. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Se viene un cierre de año espectacular Abiertas oficialmente las inscripciones para la Convención 2022 de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.