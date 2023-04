Abe derrota a Martínez y gana en eliminatoria IBF de las 126 lbs Por Joe Koizumi El rápido zurdo y clasificado FIB#3 Reiya Abe (25-3-1, 10 KOs) derrotó fácilmente al ex campeón mundial FIB#7 Kiko Martínez (44-12-2, 31 KOs) al ganar por decisión unánime (119 -109 dos veces, 117-111) en doce rounds monótonos el sábado en Tokio, Japón. Abe, ex-campeón japonés, tuvo la ventaja casi todo el camino contra el español más lento y perezoso, que parecía no poder traer su espíritu de lucha y su energía desde España. Era solo un caparazón del viejo Kiko, quien anteriormente detuvo a nuestro héroe Hozumi Hasegawa aquí en 2014. Kiko siguió acechando al japonés solo para absorber sus contraataques zurdos y hacer que el puente de la nariz sangrara desde el quinto en adelante. Abe no estuvo tan listo como de costumbre, pero fue un claro ganador ya que Kiko fue menos agresivo. El árbitro fue Albert Earl Brown Takuma Inoue vence a Solís y gana título gallo de la AMB Resultados desde Tacoma, Washington. Like this: Like Loading...

