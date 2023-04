Takuma Inoue vence a Solís y gana título gallo de la AMB Por Joe Koizumi El hermano menor de Monster Inoue, Takuma Inoue (18-1, 4 KOs) adquirió el cinturón vacante de peso gallo de la AMB al obtener una decisión unánime (116-112, 117-111, 118-110) sobre el venezolano Liborio Solís (35- 7-1, 16 KOs) en doce rounds reñidos el sábado en Tokio, Japón. A pesar del veredicto unánime, no fue una victoria fácil para Takuma, de 27 años, quien no pudo mostrar su velocidad y habilidades habituales, solo para mezclarse en el cuerpo a cuerpo y repetir combinaciones con el veterano de 41 años. Teraji vence a Olascuaga y retiene titulos de las 108 libras del WBC y la AMB Abe derrota a Martínez y gana en eliminatoria IBF de las 126 lbs Like this: Like Loading...

