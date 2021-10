A la venta los boletos de López-Kambosos el 27 de noviembre en el MSG Las entradas para el choque de unificación entre el indiscutido campeón de peso ligero de la AMB, la FIB, la OMB, el CMB (franquicia) Teofimo López y el retador obligatorio de la FIB George Kambosos están a la venta ahora como el amargo enfrentamiento de enemigos en el Teatro Hulu en el Madison Square Garden en Nueva York el 27 de noviembre. en vivo en todo el mundo en DAZN. Los boletos ya están a la venta desde $ 35. La cartelera se presentará esta semana. Para asistir al evento, todos los espectadores de 12 años o más deben proporcionar un comprobante de vacunación COVID19 y una identificación apropiada que coincida con el nombre en la documentación de vacunación. La vacuna COVID-19 significa tener al menos una dosis de la vacuna COVID-19 antes de asistir. Los espectadores también pueden mostrar prueba de la vacunación COVID-19 completa. Los niños menores de 12 años pueden asistir con un adulto vacunado. El comprobante de vacunación debe ser directamente del proveedor de atención médica que realizó la vacunación y puede mostrarse en su teléfono inteligente, presentando una copia física o utilizando la aplicación New York State Excelsior Pass o NYC COVID Safe. Los espectadores completamente vacunados no están obligados a usar una máscara. Todos los demás (incluidos los niños de 2 a 11 años) deben cubrirse la cara mientras estén dentro del lugar, excepto mientras comen o beben activamente. Notas del campamento de Benavidez Apoya a WBC Cares al viajar con Delta y los asociados de Skymiles

