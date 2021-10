Notas del campamento de Benavidez El invicto dos veces campeón mundial David “El Bandera Roja” Benavídez y su hermano mayor, el veterano contendiente José Benavídez, adelantaron sus respectivos enfrentamientos el 13 de noviembre en vivo por Showtime desde Footprint Center en Phoenix, Arizona. David se enfrentará al ex campeón José Uzcátegui en una pelea eliminatoria por el título súper mediano del WBC que encabeza el evento, mientras que José se enfrenta a Francisco Emanuel Torres en el evento co-estelar de 10 asaltos. Esta es la primera vez que los hermanos Benavídez entrarán al ring en su ciudad natal de Phoenix desde 2015. DAVID BENAVÍDEZ “Todo ha sido increíble en el campamento. Estamos entrenando de 12 a 13 rounds y corriendo seis o siete millas por día. He trabajado muy duro y no veo la hora de montar un espectáculo el 13 de noviembre. “Uzcátegui es un oponente duro y fue un ex campeón del mundo, así que tengo que darle ese respeto. Hay grandes peleas en el horizonte para mí, así que tengo que prepararme en consecuencia para Uzcátegui. “Siento que soy el mejor boxeador. Tengo mejores habilidades, más potencia, más velocidad y también tengo más hambre. Va a ser una gran noche para mi equipo. Siento que voy a entrar y conseguir la victoria por nocaut. “Mucha gente en Phoenix está emocionada por este. Estoy emocionado de volver. El momento es perfecto. Para mí, esta es la pelea más grande de mi carrera. Estoy listo para cualquier cosa que se me presente el 13 de noviembre. “Solo estamos enfocados en Uzcátegui, pero por supuesto que hay peleas más importantes para mí en el futuro. Si gano esta pelea, estoy en el puesto número uno para quien gane entre Canelo Alvarez y Caleb Plant. “Enfrentar a Canelo sería una gran pelea en la división de peso súper mediano, pero tengo que salir el 13 de noviembre y obtener esta victoria primero. “En este momento, con el nivel en el que estoy, los boxeadores con los que estoy buscando pelear son campeones y ex campeones. Ya sea Canelo, Plant o Jermall Charlo, siento que todos vamos a terminar enfrentándonos en algún momento. “Canelo vs. Plant es una gran pelea para la división. Es una pelea en la que ambos muchachos tienen mucho que demostrar. Ese tipo de peleas tienden a sacar lo mejor de todos. Hay mucha presión y mucha gloria en juego, así que siento que serán los mejores que jamás hayan sido. Voy a estar listo para el próximo ganador. “Soy un profesional desde hace ocho años. Solo quiero las peleas más grandes que existen. Este es el nivel al que he estado trabajando durante mucho tiempo, y finalmente estamos aquí en este momento. Quiero luchar contra lo mejor de lo mejor y demostrar mi valía. Quiero demostrar que soy el mejor súper mediano del mundo. “Uzcátegui es fuerte y tiene ganas de ganar, pero creo que yo tengo el mejor conjunto de habilidades. Estos son los tipos de luchadores contra los que necesito ponerme a prueba. Definitivamente va a ser una guerra, pero voy a salir victorioso “. JOSÉ BENAVÍDEZ “Se siente genial estar en esta cartelera con mi hermano y estar regresando a mi ciudad natal. Habrá mucho apoyo para mí. Es una gran sensación y estoy deseando darles a mis fans un gran resultado. “Tuve que tomarme un descanso, pero ahora tengo una mentalidad diferente. Solo quiero seguir luchando, entrenando y preparándome. Quiero llegar a lo más alto de la división de peso superwélter. “El retraso me ha dado más tiempo para entrenar, más tiempo para fortalecerme y más tiempo para prepararme. Lo he estado aprovechando al máximo. “Voy a ser un animal en la noche de la pelea. Vengo por todo. Tengo hambre. He estado fuera del ring durante años, así que necesito hacer una declaración. Eso es lo que quiero hacer el 13 de noviembre. “Tenemos un gran equipo aquí. Todos venimos de la nada y todos comenzamos este viaje al mismo tiempo. Aprendimos día a día y eso es lo que fortalece nuestro vínculo. Sin mi equipo, no estaría boxeando. “Tengo muchos amigos, familiares y fanáticos que están saliendo por mi regreso. Eso es realmente lo que me motiva. Estoy feliz de que la gente todavía quiera verme en el ring. “No sé mucho sobre mi oponente, y honestamente no me importa, porque lo voy a derribar. No importa a quién pongan frente a mí, buena suerte para ellos. “Después de mi pelea, que voy a terminar temprano, estaré listo para salir con mi hermano y apoyarlo en su pelea. “He pasado mucho tiempo con mi esposa y mis dos hijas durante este tiempo libre porque había muchas cosas por las que no podía estar al principio de mi carrera. Ha sido increíble, pero estoy emocionado de estar de regreso. Todavía tengo mucho que demostrar ”. JOSÉ BENAVÍDEZ SR., Padre y Formador de David y José “David se ve muy fuerte en este momento. Con cada pelea se vuelve cada vez más fuerte y madura cada vez más. Solo está obteniendo la fuerza de su hombre, así que creo que todos verán algo espectacular el 13 de noviembre. “Las palabras ni siquiera pueden describir cómo se siente regresar a Phoenix entrenando a mis dos hijos para este gran espectáculo. Es algo con lo que solo he soñado. Ahora está sucediendo y estamos muy emocionados. “Siempre tengo que seguir ajustándome y creciendo como entrenador. Tengo que entender que ahora son hombres adultos. Tuve que dejar de pensar en ellos como mis hijos pequeños. Siempre trato de aprender más para poder apoyar sus carreras lo mejor que pueda. “Estoy muy orgulloso de José por llegar a este punto después de su lesión. Todo lo que hace ahora es un extra, depende de él mantenerse concentrado y trabajar duro. Es muy fuerte tanto física como mentalmente y por eso nunca me rendí con él. “Nos hemos dedicado y sacrificado todos los días para poder brindar a nuestra gente en Phoenix un espectáculo realmente bueno. Van a tener una noche emocionante y no puedo esperar “. A la venta los boletos de López-Kambosos el 27 de noviembre en el MSG

