Zepeda vence a Gesta en California y espera la oportunidad por el titulo ligero

Por Miguel Maravilla en ringside El invicto peso ligero AMB #2, CMB #5, FIB #6, OMB #7 William “El Camarón” Zepeda (29-0, 25 KOs) golpeó y detuvo al dos veces retador al título mundial Mercito “No Mercy” Gesta (34-3 -3, 17 KOs) el sábado por la noche como cabeza de cartel del Día de la Independencia de México en el Commerce Casino & Hotel en Commerce, California. Zepeda atacó con golpes continuos y presión implacable desde la campana inicial. Gesta estuvo bajo fuego hasta que su esquina lo detuvo a mitad del sexto asalto. Fue Zepeda quien tomó la iniciativa y presionó mostrando ofensiva desde el principio soltando sus manos y conectando. El veterano Gesta tuvo un momento en los últimos segundos del round cuando conectó con un sólido contraataque de derecha. Trabajando por dentro en la segunda ronda, Zepeda y Gesta intercambiaron, el mexicano sacó lo mejor del intercambio para cerrar la ronda, Gesta sufrió un corte encima de su ojo derecho. Al salir atacando en el tercer asalto, Zepeda hizo retroceder a Gesta y conectó precisamente por dentro mientras parecía estar derribando al filipino. Zepeda tenía a Gesta inmovilizado contra las cuerdas en el cuarto mientras el árbitro Jack Reiss parecía estar observando de cerca, mientras el corte del filipino comenzaba a sangrar más. Zepeda continuó su ataque en el quinto mientras Gesta estaba agotado y limitado con sus golpes. Un ataque abrumador y sin respuesta de Zepeda obligó al árbitro Jack Reiss a intervenir y detener la pelea al 1:31 del sexto. Con la victoria, Zepeda ahora espera su oportunidad en el peso ligero. Venado López retiene título pluma FIB en Corpus Christi,Texas Like this: Like Loading...

