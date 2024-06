Xander Zayas 153.4 vs. Patrick Teixeira 153.4

(NABF and NABO junior middleweight titles)

Bruce Carrington 125.4 vs. Brayan De Gracia 125

Tiger Johnson 141.2 vs. Tarik Zaina 142.6

Andy Dominguez 111.8 vs. Cristopher Rios 111.8

Jahi Tucker 160.2 vs. Quincy LaVallais 161.4

Ofacio Falcon 129.8 vs. Antonio Dunton El Jr. 130.4

Ali Feliz 220 vs. Lemir Isom-Riley 253.6

Nisa Rodriguez 160.6 vs. Jordanne Garcia 165.2

Venue: The Theater at Madison Square Garden, New York City

Promoter: Top Rank

TV: ESPN, ESPN+