Yory Boy Campas quiere una pelea más FacebookTwitterReddit Con un récord profesional de 107-17-3 con 82 nocauts, ningún boxeador activo tiene más victorias o más nocauts que el ex campeón mundial Luis Ramon “Yory Boy” Campas. Uno de los 55 campeones mundiales que han estado en Zanfer Promotions, Campas, de 48 años, ha pedido una pelea más. Ya sea una gran pelea en Tijuana o una pelea de despedida en su natal Navojoa, para marcar una carrera larga, exitosa y admirable.



Cuando se habla de los mejores boxeadores Mexicanos de la historia, el consenso general es que Julio César Chávez es el mejor con algunos comentarios a otros guerreros que hicieron historia. Pero si gana en su próxima pelea, “Yory Boy” igualará al propio Chávez como el boxeador Mexicano que ganó la mayor cantidad de peleas en la historia y el noveno de todos los tiempos en todo el mundo. Campas se ha mantenido activo y ha ganado sus últimas siete peleas desde 2014. Pero cuando se mencionan combatientes veteranos que se han mantenido activos y en un buen nivel, se escuchan nombres como Foreman, Hopkins, Duran, Holmes, Moore … incluso algunos que se han retirado. Yory Boy rara vez se menciona.



¿Pero quién puede olvidar peleas memorables contra Tito Trinidad (a quien derribó), Oscar de la Hoya, Daniel Santos, Matt Vanda, John Duddy, Alejandro García, Saúl Roman, Marcos Reyes, Rogelio Medina y Gabriel Martínez? En 2009 hizo historia al pelear contra padre e hijo o Héctor “Macho” Camacho y Héctor “Machito” Camacho Jr. en peleas consecutivas.



La gran mayoría de sus combates se llevaron a cabo en su ciudad natal de Navojoa y su ciudad adoptiva de Tijuana, donde anhela despedirse del boxeo profesional con una gran pelea. “Los fanáticos de Tijuana me adoptaron maravillosamente”, dijo Campas, quien se ve en perfecto estado físico y mental a pesar de tantas guerras de anillos. “Tuve muchas peleas emocionantes que llenaron las arenas con la promoción de Memo Mayen, mi gran amigo. Mi promotor Fernando Beltrán fue quien me dio la oportunidad del título mundial y aproveché. Sé que Fernando está interesado en promover mi pelea de despedida y le agradezco mucho. Es solo cuestión de finalizarlo “. Ex campeones Benn y Bika se enfrentan el 23 de noviembre en Inlgaterra Conferfencia de Prensa Final de Spence-Porter / Dirrell Benavidez

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.