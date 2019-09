Conferfencia de Prensa Final de Spence-Porter / Dirrell Benavidez El campeón mundial de peso welter de la FIB Errol “The Truth” Spence Jr. y el campeón de peso welter del WBC “Showtime” Shawn Porter tuvieron un intenso enfrentamiento en la conferencia de prensa final del miércoles antes de que encabezaran el pago por evento este sábado en el Staples Center de Los Ángeles. La conferencia de prensa también contó con el campeón mundial súper mediano del WBC, Anthony “The Dog” Dirrell y el ex campeón mundial David “El Bandera Roja” Benavidez intercambiando palabras antes de enfrentarse en el evento principal. Errol Spence Jr. “Siento que todas mis peleas me prepararon para este momento. Porter no es como Mikey García. Tienen diferentes estilos y diferentes mentalidades. Pero hay muchas distracciones peleando en casa y siento que superé eso para llevarme a este punto. “No hago nada de las palabras que está diciendo. Entrenamos duro y estamos enfocados y preparados para cualquier cosa que él traiga el sábado por la noche. Ha estado hablando mucho, su padre ha estado hablando mucho y voy a callarlo. Me llamarán el “show stopper” después del sábado por la noche. “Me he preparado para todo. Se trata de ajustes. Los hago rápido en el ring. La gente pensó que la experiencia de Kell Brook lo ayudaría, pero no lo hizo en absoluto. Puedo adaptarme al estilo de mi oponente y lo mostraremos el sábado. “Estoy listo para irme. Nunca perdí peso y siempre soy profesional. Es solo trabajo duro y dedicación. Voy a estar aún más desgarrado y listo de lo que estaba contra Mikey García. “Este será un evento increíble el sábado por la noche. Seré el campeón unificado del mundo. Shawn viene a pelear y lo abrazo. No puedo esperar porque prometo que este será uno para los libros de historia. “Solo tengo que hacer lo que he estado haciendo. No me importan las rondas, siempre y cuando no sea 12.

Voy a ganar y lo haré de manera dominante. “Es importante para mí obtener el nocaut. Es un objetivo mío detenerlo y espero lograrlo. Si no puedo hacerlo, entonces me sentiré cómodo con la victoria. Pero sabes que estoy buscando el paro. Shawn Porter “Es el competidor en mí llegar a él de cualquier manera que pueda. Hasta que suene la campana, haremos lo que sea necesario para hacerle saber que realmente estamos aquí para luchar contra él. “Cuando estás allí con un oponente de alto nivel, se supone que es una pelea llena de acción cerrada”. Tengo todo lo necesario para hacer que cada pelea sea emocionante cuando me subo al ring. “Todos han visto todo lo que he hecho en mi carrera. Todo el mundo sabe que puedo recibir un golpe y estaré allí desde la primera ronda hasta la última ronda. Veremos qué le sucede a Errol a medida que avanza la pelea. “Este es el mejor campamento que he tenido. La nutrición y todo ha sido perfecto. Estoy adelantado a lo previsto y ahí es donde planeo quedarme. Espero comer el viernes por la mañana. “Soy agresivo y fuerte y los muchachos no pueden manejarlo. Hay cosas que suceden en el ring y solo tienes que moverte con él. Siempre estoy listo para hacer lo que sea necesario para hacer el trabajo. “Esperaba que se calentara hoy. Sé que si le disparo a Errol, él me devolverá el fuego. Así también serán las peleas. Todos probaron lo que verán el sábado. “Estar en la posición de desvalido es, literalmente, de donde vengo. El noreste de Ohio siempre es un desvalido. Todos trabajan de donde vengo. Siempre hacemos lo mejor que podemos. “El currículum es para que todos los demás puedan comparar y contrastar. Para mí, se trata de quién está frente a mí. Creo que tengo la receta correcta para ser la persona que haga el trabajo el sábado. Tengo el estilo para desafiarlo física y mentalmente. “No cambiamos demasiado nuestro programa de cara a esta pelea. Por segunda vez fuimos a Washington, DC para una parte de nuestro campamento “. Anthony Dirrell “El desvalido o el favorito al que siempre voy” The Dog ‘pase lo que pase. La gente puede tener su opinión sobre las probabilidades, pero no juega en mi mentalidad para esta pelea. “Esta es una pelea que bien podría robar el programa en este pay-per-view”. Es un honor estar en esta posición. Es un sueño estar en una tarjeta como esta defendiendo mi título. “Tengo que ver cómo se desarrolla, pero la edad es solo un número. Ves a Manny Pacquiao y luchadores como ese que salieron y vencieron a oponentes más jóvenes. Tienes que estar determinado y aún concentrado en el juego. “La experiencia es definitivamente una gran clave en esta pelea. Creo que tiene agujeros en su juego y voy a exponerlo el sábado por la noche. “El corte de mi última pelea no será un problema para esta. Esa pelea terminó hace seis meses, así que si va a sanar, debería curarse. No afecta nada de lo que estoy haciendo en el ring. “Mi campamento de entrenamiento en Las Vegas fue espectacular. Se trata de salir de tu zona de confort y esforzarte al máximo para tener éxito en este nivel de élite. “No creo que esta pelea vaya a la distancia y sé que tengo mi mano levantada al final”. Fue golpeado con un jab y yo golpeé más fuerte que Ronald Gavril “. David Benavidez “Estoy muy motivado para esta pelea. Siento que tengo otra oportunidad no solo de obtener un título, sino también de un campeón. He trabajado muy duro para esta pelea. Dirrell nunca ha sido noqueado y estoy asumiendo el desafío de ser el hombre que lo hace. “Este es el momento perfecto para esta pelea. Me estoy fortaleciendo cada día. Dirrell siente que tiene mucho que demostrar a los fanáticos. Por lo tanto, será una guerra mientras dure. Esta será una carta increíble. Es una carta apilada de principio a fin. Quiero hacer una declaración y robar el espectáculo. “Dirrell es un gran luchador y ambos estamos listos para lo que vamos a hacer. Hay un respeto entre nosotros, pero voy por el nocaut. Si no lo hago, recibirá una paliza. “Definitivamente voy a hacer de esta categoría de peso mi hogar. No tengo ningún problema para hacer peso. Hay muchas peleas grandiosas que se harán en el peso súper mediano y nos vamos a quedar aquí mientras podamos hacer esas peleas. “En este momento, toda mi atención está en Anthony Dirrell. Le damos el respeto que se merece porque es un campeón al final del día. Haré todo lo posible para vencerlo y estamos ansiosos por hacerlo. “Dirrell tiene experiencia, más velocidad y potencia. Puede cambiar de ortodoxo a zurdo y tiene muchos trucos en su libro. Ha estado allí con algunos buenos boxeadores. Pero lo que más me motiva es que nunca ha sido herido y quiero ser el primero. Sé que cuando pongo mis manos sobre alguien, puedo lastimarlo ”. Yory Boy Campas quiere una pelea más FacebookTwitterReddit Martin-Irias el 11 de octubre en Alemania

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.