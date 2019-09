Martin-Irias el 11 de octubre en Alemania Fächer Sport Management presenta al clasficado peso mosca de la OMB # 2 Mirco “mirCOMET” Martin (14-0, 6 KOs) de Alemania ante Ernesto “El Destructor” Irias de Nicaragua (14-2, 9 KOs) por un título de peso mosca de plata del WBC. El evento tendrá lugar en el Palazzo-Halle en Karlsruhe, Alemania. El evento se transmitirá en Baden TV con el patrocinio de Graf Hardenberg. El duro trabajo del entrenador Dominik Junge y Martin ha valido la pena ya que está en el puesto número 2 de la OMB y está cerrando rápidamente en una oportunidad por el título mundial. El favorito local Martin, que reside en Karlsruhe, peleará frente a los fanáticos de su ciudad natal por cuarta vez consecutiva en este lugar. Enfrentará una dura prueba en Irias, quien ganó sus últimas 10 peleas. Conferfencia de Prensa Final de Spence-Porter / Dirrell Benavidez Wilder-Ortiz 2 en Fox PPV

