Wood vence a Xu y gana el título de pluma de la AMB en Inglaterra Photo: Ian Walton Matchroom Boxing Con gabelas de 4: 1 a perdedor, Leigh Wood (25-2, 15 KOs) destronó al campeón mundial de peso pluma de la AMB Xu Can (18-3, 3 KOs) por nocaut técnico en el duodécimo asalto el sábado por la noche en Matchroom HQ en Brentwood, Essex, Inglaterra. Wood dio todo lo que pudo y conectó los golpes más llamativos. Xu acechaba a Wood alrededor del ring, pero a menudo no soltaba sus manos. Wood finalmente derribó a Xu en la ronda doce, luego lo terminó con su andanada de seguimiento. El tiempo era 2:43. Cullen derrota a Yildirim en Londres

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.