Cullen derrota a Yildirim en Londres Después de diez rondas enérgicas, “Little Lever’s Meat Cleaver” Jack Cullen (20-2-1, 9 KOs) anotó una decisión unánime sobre el ex retador al título mundial Avni Yildirim (21-4, 12 KOs) en Matchroom Headquarters en las afueras de Londres. Después de su derrota ante el rey libra por libra Canelo Álvarez en febrero, Yildirim fue el agresor, pero los jueces no estaban de acuerdo. Las puntuaciones fueron 100-90, 98-92, 97-93 para Cullen. En un enfrentamiento por los títulos de peso crucero europeo, británico y de la Commonwealth, Chris Billam-Smith (13-1, 10 KOs) tomó una decisión dividida en doce asaltos sobre Tommy McCarthy (18-3, 9 KOs). Las puntuaciones fueron 115-114 McCarthy, 115-114, 116-112 Billam-Smith. Wood vence a Xu y gana el título de pluma de la AMB en Inglaterra Top Rank nombra un equipo de comentaristas de mujeres

