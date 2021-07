Top Rank nombra un equipo de comentaristas de mujeres La historia de la transmisión se hará el sábado 14 de agosto en Tulsa, Oklahoma, cuando Crystina Poncher y la actual campeona mundial de peso ligero junior de la OMB, Mikaela Mayer, formarán el primer equipo de transmisión exclusivamente femenino del boxeo. Poncher y Mayer estarán en la transmisión internacional principal de la triple cartelera con la tercera pelea entre el campeón mundial súper mosca de la AMB Joshua “El Profesor” Franco y el ex campeón mundial Andrew “The Monster” Moloney, además el invicto el contendiente de peso welter junior Arnold Barboza Jr. contra Antonio Moran, y el debut profesional del peso mediano Nico Ali Walsh, nieto de Muhammad Ali. La transmisión internacional estará disponible para millones de fanáticos de las peleas en más de 150 países. Sin embargo, es probable que los espectadores en los Estados Unidos cuenten con un equipo de transmisión exclusivamente masculino. COVID KOs Benn-Granados

