Lyubomyr Pinchuk 200.2 vs. Anthony Holloway 196.8

Joseph Turk 202 vs. Michael Manna 199.8

Mary Cassamassa 164.6 vs. Christianne Fahey 164.6

Khama Worthy 160.2 vs. Martin Bills III 160.4

Paul Palombo 150.4 vs. Jessie Addison 153

Steve Cunningham Jr. 156.4 vs. Tyrone Albert Adams 160.8

Venue: Meadows Race Track and Casino in Washington, PA

Promoter: Integrity Fighter Management/Joe DeGuardia’s Star Boxing

Stream: BXNGTV.com and Starboxing.tv

First Bell: 7 PM ET