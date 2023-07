Daiyann Butt 142.2 vs. Michael Crain 142.9

Tahmir Smalls 148.3 vs. Andres Vierra 151.2

Oluwafemi Oeyeleye 157.5 vs. Javier Maciel 166.9

Ezri Turner 171 vs. Milton Volter 177.8

Josh Jones 133.7 vs. Carlos Rocha 133.8

Allen Otto 155 vs. Tim Tyler 157.7

Juan Marrero 137.1 vs. Jose Fracica Baron 141.1

Anthony Dill 150.6 vs. Ghandi Romain 147.5

Jahron Williams 120.4 vs. Devin Gantt 123.3

Daniel Bean 237.5 vs. Rob Perez 238.2

Venue: 2300 Arena

Promoter: R and B Promotions

Stream: BXNGTV.com (MarcĀ Abrams and LeAnna Cruz on the call)

1st Bell: 7 PM ET