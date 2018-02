Guadalupe Martínez 114 vs. Irma García 115

(WBC female super flyweight title)

Bryan González 133 vs. Adrián Morales 135

Héctor Reyes 154 vs. Luis Montelongo 157

Adrian Curiel 114 vs. Alejandro Villaseñor 112

Victoria Torres 122 vs. Celeste González 122

Venue: Convention Center, Tlalnepantla, Estado de Mexico

Promoter: Zanfer, Cancun Boxing

TV: Azteca 7, beIN Sports Espanol