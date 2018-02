Tom Schwarz 238 vs. Samir Nebo 226.5

(WBO IC/German heavyweight titles)



Robin Krasniqi 171 vs. Bartlomiej Grafka 170.6

Jurgen Uldedaj 197.75 vs. Jakub Synek 198.5

Tom Dzemski 174.5 vs. Patrick Linkert 172.5

Roman Fress 197.5 vs. Ralf Sawetski 201

Elvis Hetemi 170 vs. Stanislav Eschner 171.5

Roman Belaev 148.5 vs. Giorgi Abramishvili 148.3

Marco Martini 153.75 vs. Daniel Przewieslik 153.75

Venue: Erdgas Sportarena, Halle (Saale), Germany

Promoter: SES Boxing

TV: MDR