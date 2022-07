Weights from Santo Domingo By Robert Coster Felix Valera 200 vs. Felipe Romero 200

Lenin Castillo 185 vs. Wilson Santana 179.5

Thomas Dulorme 147 vs. Abrahan Peralta 147.5

Brainer Vasquez 137 vs. Luis Ernesto Jose 141.25

Carlos Beras 134.25 vs. Berlin Calderon 134

Angel Yomar Mateo 174 vs. Sanderson Diaz ??

Luis De Jesus 124 vs. Carlos Bonilla 127.5

Alfre Ramirez ?? vs. Danilo Terrero 118

Franklin De Paula 114.1/4 vs. Juan G. Guzman 116

Junior Desir 147 vs. Feliberto Infante 152

Edwin Matos 116 vs. Jose Fernandez F. 112.5

Rahman Samuir 147 vs. Dioni Candelario 149.5

Miguel Quelis 132.5 vs. Nathanael Vestaio 134

Katiana Petit Homme 116 vs. Alisha Martinez 118

Wilkin Vidal 178 vs. Juan De Leon Encarnacion 175

Oscar Garcia 141.25 vs. Santiago Soriano Medina 145 Venue: Carlos Teo Cruz Coliseum

