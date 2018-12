Kendo Castaneda 139.5 vs Gilbert Venegas 143.5

Xavier Wilson 133 vs Gelacio Cruz 127.5

Luis Villareal 153.5 vs Michael Klekotta 155

Richard Medina 126.5 vs Jorge De Leon 126

David Godley 161.5 vs Washington Luiz 165

George Ramos 159 vs Steven Ramos 164

Dagoberto Navarez 165.5 vs Stetson Horne 166

Mathew Glover 286 vs Christopher Martinez 218

Venue: Scottish Rite Theatre, San Antonio, TX

Promoter: TMB & PRB Entertainment/Roy Jones Jr. Boxing

TV: Facebook Fightnight Live