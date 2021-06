Weights for Saturday’s King’s Promotions Day-Night Doubleheader at the 2300 Arena in Philadelphia

MATINEE SHOW WEIGHTS — 3 PM ET START TIME

Devar Ferhadi 167.8 vs. Blake Mansfield 167.8

Greg Outlaw 141,2 vs. Andrew Rodgers 141.4

Joseph Jackson 153.9 vs. Terrance Williams 156

Kashon Hutchison 149.6 vs. Edgar Torres 147.4

Quadir Albright 142.3 vs. Isaac Haynes 137.3

Christian Bermudez 142.1 vs. Lawrence Murtagh 142

EVENING SHOW–8 PM ET

Brandon Robinson 166.9 vs. Genc Pllana 168

James Bernadin 134 vs. Osvaldo Morales 133.7

Jonathan Rodriguez 119.7 vs. Sebatian Baltazar 117.5

Eric Monroe 159.6 vs. Roudley Lolo 158.6

Khainell Wheeler 168.7 vs. Vincent Baccus 167.8

Elijah Morales 146.5 vs. Andres Abarca 145

Rasheed Johnson 148 vs. Rafiq Muhammad 149

Both cards will be streamed live on BXNGTV.com

ONLY A LIMITED AMOUNT OF $50 General Admission Tickets remain for both shows.