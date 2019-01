Hanna Gabriels 153.2 vs. Sara Dwyer 150.8

(WBA female super welter world title)



Felix Alvarado vs. Crisofer Rosales (exhibition)

Wiston Guerrero 115.6 vs. Kevin Trana 115.4

Bayron Castellon 108 vs. Nelson Luna 109

Franco Gutierrez 126.4 vs. Edwin Tercero 127,2

Eusebio Osejo 129.4 vs. Jose Perez 125.8

Alexander Taylor 118.8 vs. Harby Calero 117.6

Brayan Ruiz 113.6 vs. Engel Gomez 113

Fredy Espinoza 133.8 vs. Luis Garcia 135.2

Venue: Baco Discoteca Managua, Nicaragua

Promoter: WRAM Boxing (William Ramirez)/Nica Boxing (Pablo Osunsa)

Event will be streamed on Nica Boxing Facebook page