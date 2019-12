Kevyn Lara 118.4 vs. Jose Rios 119.4

Winston Guerrero 116.6 vs. Harvy Calero 115.8

Marcio Soza 126 vs. Roberto Corea 116.6

Kevin Trana 115.6 vs. Reynaldo Moreno 113.6

Nolberto Casco 153.6 vs. Josue Omier 155.2

Emmanuel Davila 152.8 vs. Lesther Rodriguez 154

Reyneris Gutierrez 108.6 vs. Saydin Garcia 108

Bryan Jimenez 139.8 debut vs. Wilton Rizo 139.6

Venue: Nuevo Gimnasio Nicarao, in Managua, Nicaragua

Promoter: WRAM Boxing (William Ramirez) and Nica Boxing (Pablo Osuna)

Stream: Nica Boxing Facebook page

Tickets: Free admission and doors open at 6pm.