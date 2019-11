Weights from Kladno, Czech Republic Fabiána Bytyqi 102.3 vs. Ana Arrazola 102.5

(WBC atomweight title)



Stanislav Eschner 167.6 vs. Marek Andrýsek 167.3

Tomáš Šálek 238.3 vs. Sebastian Hladun 262.8

Karel Hořejšek 177.7 vs. Josef Obešlo 178.6

Robert Racz 168.0 vs. Pawel Martinyuk 170.2

Michael Eifert 174.6 vs. Beka Aduashivili 174.2

Radek Vařak 241.4 vs. Tomáš Mrázek 235.9

Edison Zani 151.0 vs. Jan Balog 151.7

Timy Shala 173.9 vs. Mikheil Khutsishvili 174.4 Venue: Kladno/Kladenska Sportovni Hala, Kladno, Czech Republic

Promoter: SES Boxing

